Cháu bé được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân, bọc trong túi nilon màu đen.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, tại ngã ba cột điện gần cổng làng Đồng Vi (xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vào khoảng 17h người dân đã phát hiện bé sơ sinh 1 ngày tuổi bị bỏ lại trong trạng thái không mặc quần áo, được bọc trong túi nilon và má đỏ ửng lên vì cháy nắng.

Cụ thể, khoảng 17h chiều ngày 6/6, bà Lê Thị H. (sinh năm 1934, ở thôn Đồng Vi, xã Đông La, huyện Đông Hưng) phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại ngã ba cột điện gần cổng làng Đồng Vi (giáp đường tránh Quốc lộ 10), trong thời tiết nắng nóng. Thời điểm phát hiện, bé không được mặc quần áo, nằm trong túi ni lông màu đen.

Cháu bé bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin từ Báo Lao động, qua kiểm tra, cháu bé là bé gái mới sinh, còn nguyên dây rốn. Bé nặng 3,3 kg.

UBND xã Đông La đang làm báo cáo gửi UBND huyện Đông Hưng. Đồng thời, phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định.

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