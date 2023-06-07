Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục vào cuộc điều tra, khám nghiệm vụ cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường tại nhà trẻ.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, Công an tỉnh Bình Phước đã vào cuộc và tiếp tục điều tra, khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé L.K.B.A., (2 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng).

Trước đó, ngày 6/6/2023, bé B.A., được người nhà đưa đến gửi tại nhà trẻ mầm non tư nhân tên Baby Shard (địa chỉ: khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong. Đến khoảng 16h cùng ngày, người nhà nhận được tin nhắn bé B.A. đã tử vong tại bệnh viện.

Trường mầm non nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ Tin tức Thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 15h ngày 6/6/2023, bé B.A. cùng các bé khác được người trông trẻ đưa xuống nhà tắm để tắm. Trong thời gian tắm, các bé chạy qua lại nghịch nước cùng nhau. Khoảng 15 phút sau, người trông trẻ đi đến khu vực sàn nhà tắm để kiểm tra đã phát hiện cháu L.K.B.A. bị ngã cắm đầu vào thùng nước để trong sàn nhà tắm.

Mặc dù được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu nhưng bé B.A. đã tử vong sau đó. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

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