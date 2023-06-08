Bị 30 bạn kéo vào nhà vệ sinh đánh 'hội đồng' đến nhập viện, nam sinh bỏ lỡ kì thi tuyển sinh lớp 10

Đời sống 08/06/2023 09:29

Không chỉ lần này, nam sinh đã bị bạn bè bắt nạt từ năm lớp 7 nhưng không dám kể phụ huynh vì ám ảnh và sợ hãi.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, vào ngày 8/6/2023, công an đang vào cuộc điều tra một vụ bạo lực học đường xảy ra tại một trường THCS trên địa bàn xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể vào 3/6/2023, một nam sinh do xích mích với bạn học đã bị khoảng 30 bạn kéo vào nhà vệ sinh và đánh hội đồng trong buổi tiệc chia tay lớp 9. Nạn nhân là em T.V.V (SN 2008) - học sinh, lớp 9C, Trường THCS Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy. Hậu quả là em bị thương tích nặng phải nhập viện điều trị.

Ông T.V.V. (SN 1976 – bố em V.) cho biết sau trận đòn nhừ tử từ nhóm bạn, tinh thần cháu bị hoảng loạn và trầm cảm nặng nên gia đình đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị và không thể tham gia thi vào lớp 10. 

Bị 30 bạn kéo vào nhà vệ sinh đánh 'hội đồng' đến nhập viện, nam sinh bỏ lỡ kì thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1
Trường học, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người lao động

Theo thông tin từ VTC News, sau khi nắm được sự việc, chính quyền địa phương làm việc với đại diện Trường THCS Hưng Thủy, phụ huynh, học sinh và các ban, ngành, đoàn thể, đồng thời giao Công an xã Hưng Thủy lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Do nhóm học sinh đánh em V. nhập viện đang tham gia thi vào lớp 10 nên sau kỳ thi này, cơ quan chức năng sẽ mời lên làm việc để có biện pháp xử lý theo quy định.

Theo ông Vương, con của ông không chỉ bị hành hung lần này mà bị hành hung từ năm lớp 7 đến nay. Tuy nhiên, cháu không dám kể lại vì sợ bị trả thù, chính vì thế cháu luôn bị hành hung "hội đồng". Khi đưa cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế, vì thấy người đông, cháu lại ám ảnh, sợ đến ngất xỉu tại quán ăn trong khuôn viên bệnh viện.

Công an huyện Lệ Thủy cho biết cũng nắm được thông tin nêu trên và đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Bình.

 

 

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