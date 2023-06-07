Hiện trường vụ nhà 2 tầng trong ngõ sâu ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Đời sống 07/06/2023 19:25

Vừa có tiếng xì lớn phát ra từ điều hòa, tầng 2 của ngôi nhà lập tức bị lửa 'nuốt chửng'.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, hỏa hoạn xảy ra vào lúc 16h30 ngày 7/6/2023. Người dân xung quanh cho biết vào thời điểm trên bất ngờ có một tiếng xì lớn phát ra từ điều hòa của tầng 2 ngôi nhà. Lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan khắp tầng 2 ngôi nhà.

Người dân ngay khi thấy hảo hoạn đã mau chóng hợp sức dập lửa bằng xô và vòi nước có sẵn. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công quận Thanh Xuân) đã điều động 5 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiệu trường dập lửa.

Hiện trường vụ nhà 2 tầng trong ngõ sâu ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 1
Căn nhà trong ngõ bị cháy - Ảnh: Báo Người lao động

 Dẫn theo thông tin từ Báo VietnamNet, công tác chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn do nhà nằm trong ngõ sâu, diện tích hẹp, điểm tiếp cận nhỏ. Tuy nhiên nhờ hợp sức của người dân và đội cứu hộ đám cháy cũng được khống chế để tránh lan sang các nhà cùng ngõ.

Hiện trường vụ nhà 2 tầng trong ngõ sâu ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 2
Người dân hợp sức dập lửa cho ngôi nhà đang bốc cháy - Ảnh: VietnamNet

Đến 17h, đám cháy được cơ bản khống chế, lực lượng cứu hỏa nỗ lực ngăn cháy lan và làm mát đám cháy.

Một số hình ảnh trong vụ hỏa hoạn (Ảnh dẫn từ VietnamNet)Hiện trường vụ nhà 2 tầng trong ngõ sâu ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 3

 

Hiện trường vụ nhà 2 tầng trong ngõ sâu ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 4

 

Hiện trường vụ nhà 2 tầng trong ngõ sâu ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 5

 

Hiện trường vụ nhà 2 tầng trong ngõ sâu ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 6
Lửa bốc cháy ngùn ngụt trên tầng 2 ngôi nhà - Ảnh: VietnamNet
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