Nữ quái xế đi ngược chiều nhưng vẫn thản nhiên quát tháo xe ô tô đi đúng luật

Đời sống 07/06/2023 19:29

Dù điều khiển xe sai làn đường nhưng nữ tài xế vẫn tiếp tục đi ngược đường thậm chí còn có hành động buông những lời khó nghe với người có nhã ý nhắc nhở.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, hôm nay ngày 7/6/2023 trên mạng rầm rộ đoạn clip một nữ tài xế đi ngược chiều nhưng lại 'hiên ngang' quát nạt tài xế xê ô tô đang đi đúng chiều và làn đường. Vụ việc xảy ra tại đường đê Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội).

Nữ quái xế đi ngược chiều nhưng vẫn thản nhiên quát tháo xe ô tô đi đúng luật - Ảnh 1
Nữ quái xế đi ngược đường - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể vụ việc theo như trong đoạn clip chiếc Peugeot màu trắng do một phụ nữ điều khiển đã đi lấn sang làn đường bên trái dành cho xe lưu thông theo chiều ngược lại. Dù chặn đường xe đi đúng làn nhưng nữ tài xế ban đầu kiên quyết không di chuyển về đúng làn.

Tới khi thấy tài xế xe có camera hành trình quyết không nhượng bộ, nữ tài xế mới cho xe lùi lại. Tuy nhiên, khi bị nhắc nhở về việc đi sai, người này đã lập tức chửi tài xế xe đi đúng. 

Theo thông tin từ Báo Người lao động, trong một diễn biến khác tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có trường hợp một người phụ nữ thản nhiên đi ngược chiều rồi buông lời khó nghe khi có người nhắc nhở. 'Nữ quái xế' là bà Đ.T.A.T. (SN 1984, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận mình là tài xế điều khiển phương tiện đi ngược chiều gây bức xúc dư luận.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định xử phạt bà T. 5 triệu đồng và thu giấy phép lái xe trong vòng 3 tháng vì điều khiển xe đi ngược chiều trên khu vực có bảng cấm đi ngược chiều.

Nữ quái xế đi ngược chiều nhưng vẫn thản nhiên quát tháo xe ô tô đi đúng luật - Ảnh 2
gười phụ nữ ngang nhiên điều khiển ôtô đi ngược chiều trên Quốc lộ 51 - Ảnh: Báo Người lao động

Trước đó, khoảng 7h15 ngày 5/6/2023, trên mạng xã hội xuất hiện clip 1 chiếc ôtô màu đen, nhãn hiệu CHEVROLET, BKS 72A-153... ngang nhiên đi ngược chiều trên Quốc lộ 51, đoạn qua cổng chào Bà Rịa, thuộc Phường Long Hương, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đáng nói, người điều khiển ôtô đi ngược chiều nhưng lại chạy vào làn đường ở giữa gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông.

Dù đã phát hiện mình điều khiển xe đi nhầm làn đường nhưng người phụ nữ vẫn cho xe tiếp tục chạy đường dài ngược chiều mà không di chuyển về đúng làn đường. Sự việc khiến nhiều người tham gia giao thông rất bức xúc về hành vi vô cùng nguy hiểm của tài xế ôtô.

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