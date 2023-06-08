Mò cua trong đêm, 2 em học sinh đuối nước tử vong thương tâm

Đời sống 08/06/2023 19:01

Rủ nhau mò cua vào ban đêm, 2 em học sinh trượt chân vào hố sâu và tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, trên địa bàn xã Yên Thành (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đã xảy ra vụ việc 2 em học sinh mò cua mưu sinh trong đêm rồi đuối nước tử vong.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h tối 7/6/20223, một nhóm trẻ (gồm 3 người) đã rủ nhau đi soi cua dưới suối đoạn chảy qua thôn Pà Vầy Sủ, xã Yên Thành.

Theo thông tin từ Báo Hà Giang, Hai em bị tử vong do đuối nước là em Xìn Văn K., sinh 2015, trú tại thôn Pà Vầy Sủ, xã Yên Thành và em Phù Thị D., sinh 2013, trú tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh. Hai em cùng đi soi cua trên địa bàn thôn Pà Vầy Sủ không may trượt chân ngã vào vũng nước sâu dẫn đến đuối nước

Mò cua trong đêm, 2 em học sinh đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Lãnh đạo UBND huyện Quang Bình thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình bị nạn - Ảnh: Báo Hà Giang

Sau khi phát hiện, gia đình, người dân và chính quyền địa phương đã đưa hai em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Hai em học sinh đuối nước đều có gia cảnh thuộc diện nghèo khó trong xã. Ngay khi biết thông tin vụ việc lãnh đạo xã đã đến và phân ưu cùng gia đinh các em và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu nhằm lo hậu sự chu đáo cho 2 em học sinh xấu số.

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