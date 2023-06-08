Hiện cơ quan chức năng xã Bạch Lưu (tỉnh Vĩnh Phúc) đang tổ chức điều tra, khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 5h sáng ngày 8/6/2023 công an xã Bạch Lưu (tỉnh Vĩnh Phúc) bất ngờ phát hiện một em bé sơ sinh được đặt rước nhà bếp của trụ sở công an xã. Khi có người phát hiện thì cháu bé đã tử vong.

Thi thể cháu bé được đặt trong giỏ màu xanh, bên trong có vải màu đỏ và khăn màu trắng. Lãnh đạo huyện Sông Lô chia sẻ với VTC News rằng có thể mẹ cháu bé sau khi sinh đã đặt trước trụ sở công an mong muốn được lực lượng chức năng tìm người cưu mang cháu bé, tuy nhiên không ai phát hiện ra tiếng khóc của cháu bé và tới khi biết thì cháu đã tử vong.

Thi thể cháu bé sơ sinh - Ảnh: Trang Người đưa tin

Dẫn theo thông tin từ Trang Người đưa tin, sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Bạch Lưu đã phát thông báo cho người dân về việc ai biết thông tin của cháu bé thì cung cấp cho Công an hoặc UBND xã Bạch Lưu.

Vị lãnh đạo xã thông tin thêm, Công an huyện Sông Lô đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.

Bình Phước: Cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục vào cuộc điều tra, khám nghiệm vụ cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường tại nhà trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-be-so-sinh-tu-vong-thuong-tam-truoc-tru-so-cong-an-xa-590290.html