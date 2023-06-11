TP.HCM: Sau tiếng nổ lớn, một công ty ở Linh Trung bốc cháy

Đến 12h ngày 11/6/2023, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
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Theo thông tin từ Báo Lao động, ngày 11/6/2023 vào khoảng 10h sáng tại khu chế xuất Linh Trung bất ngờ có tiếng nổ lớn rồi một công ty trong khu vực bốc cháy sau đó.
Ngay lập tức, người dân liền hô hoán, cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thủ Đức điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ chữa cháy đến hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa.
Được biết, công ty này chuyên sản xuất muỗng inox. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Dẫn theo thông tin từ Thanh niên Online, đến khoảng 12h cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Linh Trung vẫn đang xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy công ty trên địa bàn.