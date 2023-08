Khi người con thức dậy thì kinh hoàng phát hiện bố chết trong tư thế treo cổ, mẹ tử vong trên giường.

Theo thông tin từ Báo Dân trí, vào ngày 9/6/2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ việc 2 vợ chồng đã ly hôn tử vong tại nhà riêng ở xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, nạn nhân là ông T. và bà C. đã từng kết hôn cho đến tháng 8/2022, cả hai quyết định ly hôn. Tháng 5 năm nay, họ quay lại chung sống với nhau tại nhà ông T. ở xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Dẫn theo thông tin từ Thanh niên Online, vào ngày 7/6/2023 anh T. và chị C. vẫn sinh hoạt tại nhà, đến 22h cùng ngày đi ngủ như mọi khi. Khoảng 6h ngày 8/6/2023, T.T.B (13 tuổi), thức dậy đi ra phía sau nhà phát hiện người cha tử vong trong tư thế treo cổ tại mái che. Hoảng sợ, em B. đi vào nhà kêu mẹ thì phát hiện chị C. nằm chết trên giường, nên hô hoán nhờ người thân sống gần đó đến giúp đỡ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Thanh niên Online

Nhận được tin báo, Công an TX.Trảng Bàng cùng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh và các phòng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục, công an bàn giao thi thể 2 vợ chồng cho người nhà lo hậu sự.

Vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng đang được Công an Tây Ninh điều tra làm rõ.

