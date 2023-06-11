Xôn xao chuyện tảng đá hình con rùa ở Nghệ An được ra giá 1 tỷ đồng nhưng người dân từ chối bán

Một người dân xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã phát hiện tượng đá hình cụ rùa khi đang đào móng nhà, ngay lập tức đại gia ở Hà Nội đã ra giá 1 tỷ.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, vào ngày 11/6/2023 trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin về một tảng đá hình con người được một người dân ở Tân Kỳ (nghệ An) vô tình phát hiện khi đang đào móng nhà.

Một người dân xã Đồng Văn cho biết, cách đây một tuần, người đàn ông ở xóm Tân Đông (xã Đồng Văn) trong lúc múc đất làm móng nhà, phát hiện tảng đá có hình thù giống con rùa và một tảng đá giống con cá voi. Do va phải gàu máy múc nên tảng đá hình con cá voi bị gãy đoạn đuôi.

Tảng đá hình con rùa được phát hiện trong quá trình người dân đào móng nhà - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VietNamNet, tảng đá này sau đó được một người dân địa phương mua lại. Giá mua ban đầu không được tiết lộ. Sau đó, tảng đá tiếp tục được anh L.H. (SN 1976, trú huyện Tân Kỳ) cùng nhóm bạn mua lại với giá 100 triệu đồng.

Người dân xã Đồng Văn đã chung tiền mua lại tượng với giá 100 triệu đồng, ngoài Hà Nội cũng có đại gia hỏi mua với giá 1 tỷ nhưng người dân không bán vì cho rằng đây là tượng đá có ý nghĩa tâm linh, trấn yểm cho làng nên bán đi là dại.

Anh L.H. đã mua lại tảng đá hình con rùa với giá 100 triệu đồng - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn Nguyễn Văn Thắng cho biết, chính quyền địa phương chưa nắm được cụ thể về việc người dân đào được tảng đá hình con rùa. Hiện đang cho lực lượng chức năng xác minh thông tin.

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