Hoảng hốt voi rừng vào nhà dân 'nghịch ngợm' giữa đêm để tìm đồ ăn

Đời sống 11/06/2023 20:42

Rạng sáng một con voi xuất hiện trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và tung hoành khiến người dân hoảng hốt.

Theo thông tin từ Trang Người đưa tin, vào rạng sáng 11/6/2023 tại xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bất ngờ xuất hiện voi rừng trong nhà dân thuộc địa bàn.

Hoảng hốt voi rừng vào nhà dân 'nghịch ngợm' giữa đêm để tìm đồ ăn - Ảnh 1
Cận cảnh chú voi 'nghịch ngợm' - Ảnh: Trang Người đưa tin

Sau khi phá hoa màu chán chê voi lập tức đi vào nhà dân để lục tìm thức ăn. Trong lúc lục tìm thức ăn, con voi này đã quật đổ một số tấm gỗ của người dân dự trữ bên dưới nhà sàn. Sau khi tìm thấy một cây chuối, voi vừa tha đi vừa ăn rồi rời khỏi ngôi nhà.

Phát hiện voi về bản, người dân địa phương đã hô hoán nhau tìm cách xua đuổi. Đến sáng cùng ngày, con voi này đã quay trở lại rừng.

Dẫn theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, đây là một con voi cái, sinh sống trong rừng ở khu vực này đã vài chục năm qua, thi thoảng voi xuống phá rau màu, tìm thức ăn chứ không hại người.

Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng liên tục tuyên truyền để người dân cảnh giác và tìm cách xua đuổi an toàn mỗi khi voi xuống tìm thức ăn.

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