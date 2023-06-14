Do có mâu thuẫn, hai vợ chồng đã xô xát nhau khiến một người phải nhập viện.

Theo thông tin từ Báo Lao động, vào chiều ngày 13/6/2023, một cặp vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến người chồng phải nhập viện.

Cụ thể, người chồng là anh N.V.T (35 tuổi) và vợ là chị P.T.L (33 tuổi), hai vợ chồng trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê xảy ra mâu thuẫn, xô đẩy nhau. Trong lúc xô xát anh T. đã vô tình bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào cổ khiến anh mất máu rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, sau khi xảy ra vụ việc, anh T. đã được đưa đi cấp cứu. Hiện nay, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, bắt đầu hồi phục sức khỏe.

Được biết, trước khi đi xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng anh T. - chị L. có đi chơi cùng nhau tại xã Gia Phố. Bản thân chị L. là người hiền lành, thân thiện với mọi người.

Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, đơn vị đang tiến hành phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc mâu thuẫn vợ chồng trên địa bàn, khiến người chồng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

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