Xét xử nhóm phụ nữ xin trẻ sơ sinh rồi mang đi bán gây rúng động dư luận

Theo thông tin từ báo Giáo dục & Thời đại, ngày 12/6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các bị cáo gồm: Phạm Thị Thu Uyên (SN 1997, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), Đỗ Thị Thư Trang (SN 1993, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lê Diên Dũng (SN 1993, ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) và Nguyễn Phương Thảo sinh viên một trường một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội (SN 2001, ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Nhóm này thường xuyên tham gia hội nhóm “Hội cho và nhận con nuôi 3 miền” trên Facebook để tìm kiếm, liên hệ với những người có hoàn cảnh khó khăn, xin con của họ rồi bán kiếm tiền.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, Phạm Thị Thu Uyên cùng bạn trai là bị cáo Lê Diên Dũng và Đỗ Thị Như Trang là các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định.

Từ tháng 7- 12/2021, Uyên, Dũng và Trang cùng Nguyễn Phương Thảo (là người giúp việc cho Trang) đã thông qua MXH Facebook để kết bạn, làm quen, giao dịch tìm mua con của người đang mang thai, người mới sinh con, sau đó đem bán để hưởng lợi.

Khoảng tháng 12/2021, chị U. (SN 1993, ở Vĩnh Phúc) đang mang thai, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, người mẹ xác định không có khả năng nuôi con nên chị U. đăng lên hội nhóm Facebook: “Hội cho và nhận con nuôi 3 miền” với mục đích xem có gia đình nào đang hiếm muộn, thành tâm muốn xin con để nuôi. Lúc này, bị cáo Uyên đã nhắn tin cho người mẹ để xin con và được chị U., đồng ý.

Ngày 29/12/2021, chị U. sinh được 1 bé trai, Uyên cùng người tình tên Dũng đến nhà chị U. để nhận em bé và đưa cho người mẹ 5 triệu đồng tiền bồi dưỡng sức khỏe sau sinh.

Sau đó, đôi tình nhân mang em bé đi và bán cho bị cáo Thu Trang với giá 25 triệu đồng. Bé trai tiếp tục bị Trang đem bán cho người có tên Hoàng Thị T. với giá 60 triệu đồng. Việc mua bán cháu bé giữa Trang và chị T. diễn ra trên xe taxi.

Trang đã có hành vi làm giả Giấy ủy quyền nuôi dưỡng trẻ, giấy Giao nhận tiền tình nguyện của một công ty luật để giao cho chị T.

Cáo trạng xác định, Uyên và Dũng đã mua bán 2 trẻ em để hưởng lợi hơn 29 triệu đồng; Đỗ Thị Như Trang đã thực hiện hành vi mua bán 2 trẻ em để hưởng lợi 45 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan tố tụng còn xác định Nguyễn Thị Phương Thảo có hành vi giúp sức tích cực cho Đỗ Thị Như Trang trong việc mua 1 cháu bé từ Uyên (con của chị U.) rồi bán cho chị Hoàng Thị T.

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, đối với 5 vụ mua bán người dưới 16 tuổi, Uyên và Dũng không xác định được nhân thân, lai lịch của người cho con, nhân thân lai lịch của người mua con nên chưa có đủ cơ sở kết luận. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi này của Uyên và Dũng để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Uyên 13 năm tù, Dũng 10 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Bị cáo Trang bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, 3 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù. Bị cáo Thảo bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.