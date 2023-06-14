Xét xử nhóm phụ nữ xin trẻ sơ sinh rồi mang đi bán gây rúng động dư luận

Đời sống 14/06/2023 10:36

Ngày 12/6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm người tham gia hội nhóm “Hội cho và nhận con nuôi 3 miền” trên Facebook để xin con rồi bán kiếm tiền.

Theo thông tin từ báo Giáo dục & Thời đại, ngày 12/6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các bị cáo gồm: Phạm Thị Thu Uyên (SN 1997, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), Đỗ Thị Thư Trang (SN 1993, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lê Diên Dũng (SN 1993, ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) và Nguyễn Phương Thảo sinh viên một trường một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội (SN 2001, ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Xét xử nhóm phụ nữ xin trẻ sơ sinh rồi mang đi bán gây rúng động dư luận - Ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, Phạm Thị Thu Uyên cùng bạn trai là bị cáo Lê Diên Dũng và Đỗ Thị Như Trang là các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định.

Nhóm này thường xuyên tham gia hội nhóm “Hội cho và nhận con nuôi 3 miền” trên Facebook để tìm kiếm, liên hệ với những người có hoàn cảnh khó khăn, xin con của họ rồi bán kiếm tiền.

Từ tháng 7- 12/2021, Uyên, Dũng và Trang cùng Nguyễn Phương Thảo (là người giúp việc cho Trang) đã thông qua MXH Facebook để kết bạn, làm quen, giao dịch tìm mua con của người đang mang thai, người mới sinh con, sau đó đem bán để hưởng lợi.

Khoảng tháng 12/2021, chị U. (SN 1993, ở Vĩnh Phúc) đang mang thai, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, người mẹ xác định không có khả năng nuôi con nên chị U. đăng lên hội nhóm Facebook: “Hội cho và nhận con nuôi 3 miền” với mục đích xem có gia đình nào đang hiếm muộn, thành tâm muốn xin con để nuôi. Lúc này, bị cáo Uyên đã nhắn tin cho người mẹ để xin con và được chị U., đồng ý.

Ngày 29/12/2021, chị U. sinh được 1 bé trai, Uyên cùng người tình tên Dũng đến nhà chị U. để nhận em bé và đưa cho người mẹ 5 triệu đồng tiền bồi dưỡng sức khỏe sau sinh.

Sau đó, đôi tình nhân mang em bé đi và bán cho bị cáo Thu Trang với giá 25 triệu đồng. Bé trai  tiếp tục bị Trang đem bán cho người có tên Hoàng Thị T. với giá 60 triệu đồng. Việc mua bán cháu bé giữa Trang và chị T. diễn ra trên xe taxi.

Trang đã có hành vi làm giả Giấy ủy quyền nuôi dưỡng trẻ, giấy Giao nhận tiền tình nguyện của một công ty luật để giao cho chị T. 

Cáo trạng xác định, Uyên và Dũng đã mua bán 2 trẻ em để hưởng lợi hơn 29 triệu đồng; Đỗ Thị Như Trang đã thực hiện hành vi mua bán 2 trẻ em để hưởng lợi 45 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan tố tụng còn xác định Nguyễn Thị Phương Thảo có hành vi giúp sức tích cực cho Đỗ Thị Như Trang trong việc mua 1 cháu bé từ Uyên (con của chị U.) rồi bán cho chị Hoàng Thị T.

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, đối với 5 vụ mua bán người dưới 16 tuổi, Uyên và Dũng không xác định được nhân thân, lai lịch của người cho con, nhân thân lai lịch của người mua con nên chưa có đủ cơ sở kết luận. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi này của Uyên và Dũng để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Uyên 13 năm tù, Dũng 10 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Bị cáo Trang bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, 3 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù. Bị cáo Thảo bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

 

Nóng: Vây bắt tú ông trốn truy nã đặc biệt trong đường dây mua bán thiếu nữ ở TP.HCM

Nóng: Vây bắt tú ông trốn truy nã đặc biệt trong đường dây mua bán thiếu nữ ở TP.HCM

Ngày 27/5, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, "tú ông" Lê Thanh Đoàn chuyên mua bán các cô gái ở miền Tây lên TP.HCM rồi giữ lại tại khách sạn để bán dâm trừ nợ đã sa lưới.

Xem thêm
Từ khóa:   mua bán trẻ em đường dây mua bán trẻ em làm giả con dấu xin con mang bán

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ