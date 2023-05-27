Nóng: Vây bắt tú ông trốn truy nã đặc biệt trong đường dây mua bán thiếu nữ ở TP.HCM

Đời sống 27/05/2023 11:39

Ngày 27/5, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, "tú ông" Lê Thanh Đoàn chuyên mua bán các cô gái ở miền Tây lên TP.HCM rồi giữ lại tại khách sạn để bán dâm trừ nợ đã sa lưới.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 27/5, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Lê Thanh Đoàn (37 tuổi, quê TP Hà Nội; tạm trú phường Đông Hưng Thuận, quận 12) để xử lý về tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật.

Nóng: Vây bắt tú ông trốn truy nã đặc biệt trong đường dây mua bán thiếu nữ ở TP.HCM - Ảnh 1
Trinh sát hình sự, Công an quận 12 ập vào nhà trọ trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An bắt Đoàn và đưa về trụ sở xử lý - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hồi đầu tháng 12/2022, đội CSHS, Công an quận 12 đã xác lập chuyên án mua bán người đồng thời giải cứu 11 cô gái, trong đó có cả người mới 14 tuổi bị Vũ Đức Hoàng (43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cùng đồng phạm giam lỏng, ép bán dâm trừ nợ.

Sau đó, đến ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra quyết định truy nã đặc biệt với Lê Thanh Đoàn.

Nóng: Vây bắt tú ông trốn truy nã đặc biệt trong đường dây mua bán thiếu nữ ở TP.HCM - Ảnh 2
Hình ảnh Đoàn thời điểm bị truy nã và lúc bị bắt tại địa bàn tỉnh Long An - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Từ đó đến nay, nhiều trinh sát hình sự Công an quận 12 đã tỏa đi nhiều địa bàn, bỏ nhiều thời gian, công sức truy xét người này nhưng chưa có kết quả.

Gần đây, Công an quận 12 phát hiện Đoàn đang lẩn trốn ở TP Tân An, tỉnh Long An nên cử một tổ công tác bí mật xuống địa bàn, mật phục để bắt người này. Đến 23h ngày 25/5, Trinh sát Đội CSHS đã ập vào một nhà trọ trên địa bàn phường 3, bắt Đoàn và dẫn giải về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn khai đã lẩn trốn nhiều nơi, làm nhiều công việc để tránh sự phát hiện, truy bắt của công an. Thời điểm bị bắt, người này tỏ ra ngạc nhiên khi hành tung của mình đã bị trinh sát Đội CSHS, Công an quận 12 nắm được.

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, tháng 12/2022, Công an quận 12, TP.HCM bắt khẩn cấp đồng bọ gồm: Phạm Hoàng Em (hay còn gọi là Trắng; 34 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Vũ Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu); Vũ Đức Hoàng (42 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Vũ Hoàng Tân (18 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, con của Hoàng) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật.

Nóng: Vây bắt tú ông trốn truy nã đặc biệt trong đường dây mua bán thiếu nữ ở TP.HCM - Ảnh 3
Tuấn, Hoàng và Tân (bên trái sang) trước đó đã bị Công an quận 12 bắt để điều tra - Ảnh: Báo Người lao động

Tại đây, công an xác định Em là quản lý quán karaoke ở TP Cần Thơ, chuyên quản lý, điều “đào”. Tháng 9-2022, Em quen biết với Đoàn. Đoàn nói đang kinh doanh massage, khách sạn, nếu có nhân viên nữ thì giới thiệu nên Em đồng ý.

Nóng: Vây bắt tú ông trốn truy nã đặc biệt trong đường dây mua bán thiếu nữ ở TP.HCM - Ảnh 4
Phạm Hoàng Em - Ảnh: Báo Người lao động

Em giao cho Đoàn 5 cô gái và thu 140 triệu đồng. Các cô gái này phải làm tại quán karaoke ở Cần Thơ để trừ nợ. Em lập hợp đồng cho thấy các cô gái làm việc với mức lương 7 triệu/tháng và làm việc trên 6 tháng. Trường hợp nghỉ ngang thì phải bồi thường 30 triệu đồng. Riêng các cô gái được Em bán cho Đoàn thì phải gánh thêm các khoản nợ như chi phí đưa đón, tiền phạt, tiền xăng xe, thuê mướn người…

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