Cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng giả vờ thuê nữ xe ôm chở đi, đến đoạn vắng thì dùng dao kề vào cổ nạn nhân để trộm cướp.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, chiều ngày 19/5/2023, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã tiếp nhận được trình báo của bà H.T.N.H. (SN 1979, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về việc bị một người dùng dao khống chế, cướp xe máy tại khu vực vườn tràm thuộc ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương).

Đối tượng Võ Minh Quan - Ảnh: báo Dân Trí

Ngay lập tức, công an đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 24/5/2023, Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Võ Minh Quan (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đang lẩn trốn tại phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM, đồng thời thu hồi được xe máy của bị hại. Đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào 14h ngày 19/5/2023, bà H. chở xe ôm chở Võ Minh Quan đi từ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai sang huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với giá 100.000 đồng.

Chiếc xe máy bị cướp - Ảnh: báo Giao Thông

Đến đoạn Thủ Biên - Đất Cuốc, thuộc ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, lợi dùng đường vắng, ít người qua lại, đối tượng bèn yêu cầu bà H. dừng xe để nghe điện thoại. Khi bà H dừng xe, Quan đã rút chìa khóa xe và dùng dao kề sát cổ nạn nhân để cướp tài sản. Do bà H. không mang theo tài sản nên đối tượng đã cướp xe mô tô biển số 73K1-143.25 trị giá khoảng 20 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi bị cướp xe, bà H. đã đến cơ quan chức năng trình báo. Đến trưa 24/5, các trinh sát đã bắt được đối tượng.

Người phụ nữ bị giựt dây chuyền, ngơ ngác nhìn theo tên cướp rồi bị xe máy đè lên Clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị cướp giây chuyền rồi bị xe máy đè lên người đang thu hút sự phẫn nộ của cộng đồng.

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