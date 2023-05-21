Clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị cướp giây chuyền rồi bị xe máy đè lên người đang thu hút sự phẫn nộ của cộng đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 20/5/2023, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị một tên cướp giật dây chuyền hết sức táo tợn ở phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM. Không chỉ vậy, do mất cân bằng và nhìn theo tên cướp, người phụ nữ này đã ngã ra đường và bị chính xe máy của mình đè lên người.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Người Lao Động

Dẫn nguồn thông tin từ báo Thanh Niên, nạn nhân trong vụ cướp là chị C.T.T ngụ P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM. Vào 16 giờ ngày 18/5/2023, chị T có đang chạy xe máy đến số 36 Võ Thị Thừa (P.An Phú Đông, Q.12) thì bị một nam thanh niên chạy xe máy cùng chiều phía sau đến áp sát. Người này đã giật sợi dây chuyền vàng trên cổ chị rồi tẩu thoát.

Cú giật mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị xe máy đè lên người. Sợi dây chuyền vàng của nạn nhân bị kẻ gian giật đứt mất một phần, phần còn lại nạn nhân đã thu hồi.

Người phụ nữ bị một tên cướp giật dây chuyền hết sức táo tợn - Ảnh: báo Thanh Niên

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân chạy đến hỗ trợ đỡ xe cùng nạn nhân đưa lên lề đường. Chị T đã đến cơ quan để trình báo cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Công an P.An Phú Đông (Q.12) đã đến ghi nhận vụ việc và tiến hành trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh điều tra, làm rõ.

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