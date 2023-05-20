Đã bắt giữ đối tượng dùng dao cứa cổ chủ tiệm quần áo để cướp tài sản: Vừa ra tù vì tội giết người

Đời sống 20/05/2023 06:58

Nghe tiếng tri hô, tổ công tác liền ra hiệu lệnh yêu cầu Thoại dừng xe. Tuy nhiên, nghi phạm tiếp tục rồ ga phóng chạy, các cảnh sát giao thông phải bắn chỉ thiên, khống chế nghi phạm ngay sau đó.

Theo thông tin từ VOV, chiều ngày 19/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, lực lượng tuần tra đã nổ súng khống chế đối tượng dùng dao cứa cổ chủ tiệm quần áo để cướp tài sản.

Khoảng 16h cùng ngày, trên Quốc lộ 56, đoạn thuộc thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, Huỳnh Trung Thoại, 23 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu vào tiệm bán quần áo của bà Nguyễn Thị Bích Thảo (45 tuổi) dùng dao khống chế, lôi nạn nhân vào phòng vệ sinh, yêu cầu đưa tài sản.

Khi bà Thảo chống cự quyết liệt và hô hoán, đối tượng dùng dao cứa cổ bà Thảo gây thương tích, rồi lấy xe máy bỏ chạy. 

 

Đã bắt giữ đối tượng dùng dao cứa cổ chủ tiệm quần áo để cướp tài sản: Vừa ra tù vì tội giết người - Ảnh 1
Huỳnh Trung Thoại bị bắt giữ ngay sau khi gây án - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, lúc này, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do đại úy Bùi Anh Tuấn làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ ở gần đó. Nghe tiếng tri hô, tổ công tác liền ra hiệu lệnh yêu cầu Thoại dừng xe. Tuy nhiên, nghi phạm tiếp tục rồ ga phóng chạy, các cảnh sát giao thông phải bắn chỉ thiên, khống chế nghi phạm ngay sau đó.

Đại úy Bùi Tuấn Anh cùng các chiến sĩ cảnh sát giao thông cấp tốc sơ cứu cho nạn nhân bị thương tích nặng ở cổ, dừng phương tiện trên đường yêu cầu hỗ trợ, cử cảnh sát giao thông lái môtô dẫn đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Trung Thoại khai đã có tiền án về tội giết người, vừa mới ra tù. Nghi phạm đang được Công an huyện Châu Đức tạm giữ để điều tra.

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