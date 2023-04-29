Án mạng ở Long An: Mâu thuẫn, người đàn ông đâm chết nữ chủ tiệm tạp hóa rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Xã hội 29/04/2023 10:49

Sau khi gây án trở về nhà, lo sợ, nghi phạm liền chạy ra bệnh viện huyện Thủ Thừa báo đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi; ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24/4, Tuấn chạy xe máy từ nhà đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Mộng Kiều (48 tuổi; ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để giải quyết chuyện tiền bạc giữa 2 cá nhân.

Do mâu thuẫn, Tuấn dùng hung khí lao vào đâm nữ chủ tiệm tạp hóa này khiến nạn nhân tử vong. Thời điểm này, khu vực xung quanh rất vắng người.

Án mạng ở Long An: Mâu thuẫn, người đàn ông đâm chết nữ chủ tiệm tạp hóa rồi uống thuốc trừ sâu tự tử - Ảnh 1

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau khi gây án trở về nhà, lo sợ, nghi phạm liền chạy ra bệnh viện huyện Thủ Thừa báo đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Lập tức, bệnh viện huyện chuyển bệnh nhân lên bệnh viện đa khoa Long An để điều trị.

Sau 5 ngày nằm viện, đối tượng Tuấn hồi phục sức khỏe, trở lại bình thường, sau đó Công an bắt tạm giam.

Sáng cùng ngày, mẹ ruột của đối tượng cho biết, Tuấn đã có vợ 2 con, chăm lo làm ăn nhưng lại quen biết với chị Mộng Kiều, chủ tiệm tạp hóa. Gần đây, nghe đâu giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, sau đó dẫn tới án mạng nghiêm trọng.

Công khai danh tính kẻ đâm tử vong Thiếu tá CSGT và 2 người dân

Công khai danh tính kẻ đâm tử vong Thiếu tá CSGT và 2 người dân

Trước đó, đối tượng này liên quan đến vụ án khác đang điều tra, nên cơ quan điều tra chưa công bố danh tính.

Xem thêm
Từ khóa:   đâm chủ tiệm tạp hoá chủ tiệm tạp hoá đâm chết chủ tiệm tạp hoá

TIN MỚI NHẤT

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 16 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 41 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 44 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 46 phút trước
Nhà chồng chia tài sản không công bằng, lại bắt vợ chồng tôi ra ngoài, sự thật phía sau khiến tôi uất nghẹn

Nhà chồng chia tài sản không công bằng, lại bắt vợ chồng tôi ra ngoài, sự thật phía sau khiến tôi uất nghẹn

Tâm sự 49 phút trước
Bị nhà chồng phân biệt chuyện chia tài sản rồi đuổi ra thuê trọ, tôi bàng hoàng trước nguyên nhân

Bị nhà chồng phân biệt chuyện chia tài sản rồi đuổi ra thuê trọ, tôi bàng hoàng trước nguyên nhân

Tâm sự 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt