Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi; ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24/4, Tuấn chạy xe máy từ nhà đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Mộng Kiều (48 tuổi; ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để giải quyết chuyện tiền bạc giữa 2 cá nhân.

Do mâu thuẫn, Tuấn dùng hung khí lao vào đâm nữ chủ tiệm tạp hóa này khiến nạn nhân tử vong. Thời điểm này, khu vực xung quanh rất vắng người.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau khi gây án trở về nhà, lo sợ, nghi phạm liền chạy ra bệnh viện huyện Thủ Thừa báo đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Lập tức, bệnh viện huyện chuyển bệnh nhân lên bệnh viện đa khoa Long An để điều trị.

Sau 5 ngày nằm viện, đối tượng Tuấn hồi phục sức khỏe, trở lại bình thường, sau đó Công an bắt tạm giam.

Sáng cùng ngày, mẹ ruột của đối tượng cho biết, Tuấn đã có vợ 2 con, chăm lo làm ăn nhưng lại quen biết với chị Mộng Kiều, chủ tiệm tạp hóa. Gần đây, nghe đâu giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, sau đó dẫn tới án mạng nghiêm trọng.

