Vào chiều 23/4, Đặng Hồng Thắng (33 tuổi, quê TP Hà Nội) đậu ôtô trước cổng nhà anh Trần Văn Nhớ (33 tuổi) tại khu phố 8, phường Long Bình. Thấy vậy, anh Nhớ bước ra yêu cầu Thắng dời xe đi chỗ khác nên giữa hai bên xảy ra cự cãi.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 24/4, Đội điều tra tổng hợp Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ ẩu đả khiến 1 người bị đâm trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Tiếp đó, Thắng dùng dao đâm anh Nhớ gây thương tích nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, hiện nay, pháp luật không có chế tài xử phạt đối với việc đậu xe chắn ngang nhà dân, hay kể cả chắn ngang trụ sở cơ quan, tổ chức trong các trường hợp này.

Chủ nhà chỉ có quyền sở hữu bất động sản theo ranh giới nhà của mình. Hành lang đường, vỉa hè, lòng đường là tài sản công cộng do nhà nước quản lý. Người dân không được tự ý thực hiện quyền quản lý đối với các khu vực này, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tuy nhiên, luật Giao thông đường bộ 2008 có nhiều điều khoản quy định về dừng, đỗ xe trên đường bộ. Cụ thể: Khoản 3 Điều 18 quy định, người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định như cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy.

Không có chế tài xử phạt đối với hành vi đỗ xe chắn trước cổng nhà - Ảnh: Báo Giao Thông

Trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình. Còn nếu trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng xe, đỗ xe thì phải dừng, đỗ xe tại các vị trí đó.

Trong trường hợp lái xe không vi phạm quy định dừng đỗ thì sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, dù không quy định mức phạt đối với hành vi đỗ xe chắn trước cửa nhà dân, nhưng chủ nhà và người đỗ xe cần dung hòa lợi ích, có thể đỗ xe giữa hai số nhà liền kề, để không ai bị ảnh hưởng.