Phú Thọ: Rủ nhau ra sông tắm, 2 học sinh đuối nước tử vong

Xã hội 24/04/2023 09:39

Rủ nhau tắm ở bờ sông tại khu vực xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), 2 học sinh bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, sáng 24/4, lãnh đạo xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.

Chiều 23/4, tại đoạn sông Hồng thuộc địa bàn khu 2, Quang Trung, xã Yên Tập, hai cháu NMH (học sinh lớp 8) và NĐH (học sinh lớp 5) khi ra sông tắm thì bị nước cuốn trôi.

Phú Thọ: Rủ nhau ra sông tắm, 2 học sinh đuối nước tử vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng và người dân tập trung tìm thi thể các cháu - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ Đại Đoàn Kết, đến khoảng 23h45 cùng ngày (23/4) và 1h sáng 24/4, thi thể của các em đã được tìm thấy. Sau khi khám nghiệm và làm thủ tục xong, đến khoảng 2h sáng nay, thi thể của các em đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành tang lễ theo phong tục địa phương.

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