Đang chuẩn bị thuyền thúng đi đánh cá thì phát hiện nhóm người chới với, kêu cứu, 2 ngư dân nhanh chóng chèo thuyền về phía các nạn nhân, kịp thời đưa 4 người vào bờ sơ cứu và đưa đến bệnh viện.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, tối 23/4, chính quyền phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vừa đến thăm hỏi và biểu dương 2 ngư dân Đậu Minh Yên và Đậu Khắc Bình (trú ở khối Vĩnh Tân, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò) đã kịp thời cứu 4 du khách khỏi đuối nước.

Khoảng 5h15 sáng 23/4, một nhóm du khách ra bãi biển Cửa Lò, đoạn qua phường Nghi Hương tắm biển. Trong lúc tắm, 4 du khách bất ngờ bị sóng đánh ra xa.



Các nạn nhân được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời - Ảnh: Báo Sức khoer & Đời sống

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, lúc đó, 2 ngư dân là Đậu Minh Yên và Đậu Khắc Bình (cùng trú tại khối Vĩnh Tân, phường Nghi Hương) đang chuẩn bị thuyền thúng đi đánh cá phát hiện nhóm người chới với, kêu cứu. Hai ngư dân đã nhanh chóng chèo thuyền về phía các nạn nhân, kịp thời đưa 4 người vào bờ sơ cứu và đưa đến bệnh viện.

Sau khi hồi phục sức khỏe, 4 du khách tìm đến cảm ơn 2 ngư dân - Ảnh: Báo Giao Thông

Đến 9h sáng cùng ngày, sức khỏe 4 du khách đã ổn định và xuất viện và đến gặp 2 ngư dân cảm ơn.

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị yêu cầu địa phương báo cáo cụ thể để kịp thời có phương án khen thưởng, động viên 2 ngư dân đã có hành động dũng cảm cứu người.

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