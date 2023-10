Khi xảy ra va chạm, tài xế ô tô đang trên đường chở khách từ huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đi TP.HCM khám bệnh, đến khu vự này thì ngủ gục, gây ra vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, rạng sáng 24/4, ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner 67A - 056.73 do ông NXT (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) điều khiển chạy trên tuyến quốc lộ 62.

Va chạm làm cho cột đèn đổ xuống, đầu xe biến dạng hoàn toàn - Ảnh: Zingnews

Khi đến địa bàn thuộc địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (Long An) theo hướng từ Mộc Hóa về TP Tân An, để lên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương thì tài xế ngủ gục, chiếc xe lao lên dải phân cách, tông gãy trụ đèn.

Dẫn tin từ Zingnews, hậu quả va chạm làm cho phần đầu xe bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn, cột đèn 5m đổ xuống. Rất may, tài xế và những người đi trên xe không ai bị thương.

Rất may không có thiệt hại về người - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Khi đó, tài xế ô tô đang trên đường chở khách từ huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đi TP.HCM khám bệnh, đến khu vự này thì ngủ gục, gây ra vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng TP Tân An đã đến xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn lật xe ở Quảng Ngãi, hai mẹ con sản phụ may mắn được cấp cứu kịp thời Thai phụ Phương được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng đa chấn thương (vùng mặt, bụng bị trầy xước), gãy xương đùi, tinh thần hoảng loạn, mất nhiều máu sau vụ tai nạn giao thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-cho-khach-i-kham-benh-tai-xe-o-to-ngu-guc-am-thang-vao-cot-en-chieu-sang-575612.html