Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ thương vong ở Hà Tĩnh

Xã hội 17/04/2023 15:52

Ngày 17/4, lực lượng Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Dẫn tin từ báo Đại Đoàn Kết, sáng 17/4, trên tuyến quốc lộ 15A đoạn qua tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ thương vong ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Cụ thể, vào khoảng 7h40 sáng nay, tại km 362 + 600 quốc lộ 15A (thuộc địa phận tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ), xe tải mang BKS 37H-011.26 do anh Hồ Văn Tiến (trú xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng từ xã Tùng Ảnh về ngã tư Bà Viên đã va chạm với xe máy di chuyển cùng chiều do bà N.T.L. (53 tuổi), chở theo bà L.T.H. (56 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ thương vong ở Hà Tĩnh - Ảnh 2
Lực lượng công an có mặt kiểm tra, khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, vụ tai nạn khiến bà N.T. L tử vong tại chỗ, bà L.T.H. bị thương nặng; xe máy hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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