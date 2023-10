Trước đó, đối tượng này liên quan đến vụ án khác đang điều tra, nên cơ quan điều tra chưa công bố danh tính.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 27/4, Cơ quan CSĐT tỉnh Long An đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam N.V.T. (46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra tội giết người.

Trước đó, công an đã tạm giữ T. để điều tra hành vi giết người, 4 người khác bị điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra bước đầu, T. là tài xế trực tiếp điều khiển ô tô bán tải mang BKS 49C.296.01 chở H.T.H. (32 tuổi, tự Chỉa, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã An Ninh Đông) vận chuyển ma túy và tông chết 3 người, trong đó có 1 CSGT huyện Đức Hòa.

Đối tượng N.V.T. đâm tử vong Thiếu tá CGST và 2 người dân - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, trước đó lúc 16h50 ngày 21/4, tại tỉnh lộ 824, thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trong lúc thiếu tá cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Hào đang phối hợp với đồng đội thực hiện nhiệm vụ thì bị xe ô tô bán tải 49C-296.01 tông thẳng khiến thiếu tá Hào và hai người dân đi đường thiệt mạng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã lập tức khống chế bắt giữ hai đối tượng trên xe và thu giữ 5kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 4 bánh nghi là heroin.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 21/3 khiến Thiếu tá Hào và 2 người dân tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Bước đầu, tài xế điều khiển xe bán tải khai nhận đã sử dụng ma túy trước khi gây ra tai nạn.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra khám xét nhiều địa điểm tại Đức Hòa, bắt giữ ba người khác và thu giữ thêm 1kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 14 bánh nghi là heroin.

Ngày 23/4, cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Hào đã được bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá.

