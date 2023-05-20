Thông tin MỚI vụ nam thanh niên khống chế nạn nhân cướp vàng xong bỏ chạy quên cả xe

Đời sống 20/05/2023 12:41

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Dương Linh (30 tuổi) về tội Cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Dương Linh (30 tuổi, trú tỉnh Bình Định) về tội Cướp tài sản.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

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Đối tượng Đỗ Dương Linh - Ảnh: báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, chiều 14/5, Đỗ Dương Linh mượn xe máy của thanh niên trong khu trọ, mặc áo khoác trùm đầu, thủ dao với ý định tìm những gia đình sơ hở để lấy tài sản. Tới cửa hàng thời trang phường Cam Phú, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), thấy nữ chủ tiệm cùng bé trai 4 tuổi ở bên trong, Linh liền vờ vào mua quần áo.

Nữ chủ tiệm tưởng Linh là khách hàng nên vui vẻ dẫn vào bên trong để chọn đồ. Vừa đi được vài bước, bất thình lình, nam thanh niên nhào tới một tay kẹp cổ, tay còn lại dùng dao nhọn đe dọa, yêu cầu chủ shop thời trang đưa tiền, song người này sợ hãi, trả lời không có. Thấy chủ tiệm đeo vòng vàng ở tay, Linh khống chế để lấy rồi lục tìm tài sản khác.

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Đỗ Dương Linh bị đưa trở lại cửa hàng quần áo - Ảnh: VietNamNet

Trong lúc gã sơ hở, người phụ nữ thoát được, chạy ra ngoài kêu cứu. Linh lập tức đuổi theo, kéo nữ chủ tiệm vào bên trong và tiếp tục khống chế. Tiếng kêu cứu của nữ chủ tiệm cũng đã đánh thức con trai 4 tuổi. Bé trai chỉ biết ngơ ngác, nhìn theo mẹ.

Lúc này, nhiều người nghe thấy tiếng la hét nên chạy tới. Thấy vậy Linh vội vàng tẩu thoát, bỏ lại cả đôi dép và chiếc xe máy trước cửa tiệm. Mọi người đuổi theo chừng 500m thì mất dạng. Ngay sau đó, nữ chủ tiệm đã trình báo công an. Ngày 15/5, Công an TP Cam Ranh cho biết, từ chiếc xe máy, đôi dép nghi phạm để lại hiện trường, cùng camera an ninh của shop thời trang, công an đã lần ra được kẻ cần tìm.

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Hình ảnh Linh khống chế chủ cửa hàng thời trang - Ảnh: VietNamNet

Linh bị đưa về trụ sở công an tối 14/5. Tại đây, Linh đã thừa nhận hành vi của mình. Linh khai vòng vàng cướp được đã bán cho tiệm vàng ở phường Cam Nghĩa, giá 7 triệu đồng. Còn dao sử dụng khống chế nạn nhân đã ném trong vườn của dân. Theo điều tra, Linh quê Bình Định, làm công nhân ở khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa nhưng đã hết hợp đồng. Linh đã lập gia đình, vợ đang mang thai, cả hai đang thuê trọ tại TP. Cam Ranh. Công việc của Linh không ổn định.

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Nghe tiếng tri hô, tổ công tác liền ra hiệu lệnh yêu cầu Thoại dừng xe. Tuy nhiên, nghi phạm tiếp tục rồ ga phóng chạy, các cảnh sát giao thông phải bắn chỉ thiên, khống chế nghi phạm ngay sau đó.

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