Ngồi nghỉ ở ghế đá công viên lúc nửa đêm, một người đàn ông bị 3 thiếu niên khống chế, đánh liên tục vào người để cướp tài sản.
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Theo thông tin từ VOV, sáng 19/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tân An, tỉnh Long An ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Hoàng (16 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Tuấn Kiệt (17 tuổi) và Lê Hoàng Anh Tiến (17 tuổi, cùng ngụ Phường 1, TP Tân An) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 00 ngày 17-5, anh D.V.P (38 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa) đậu xe máy ở ghế đá công viên phường 3, TP Tân An để ngồi chơi.
Lúc này, Hoàng, Kiệt và Tiến đi ngang nhìn thấy liền đi thẳng lại chỗ anh P có lời nói đe dọa, sau đó khống chế, đánh liên tục vào người anh P để cướp số tiền 3.140.000 đồng. Khi móc trong túi anh P hết tiền, nhóm thiếu niên rời khỏi hiện trường.
Sau khi bị cướp, anh P đến công an trình báo vụ việc.
Nhận được tin báo, lực lượng công an TP. Tân An đã lần theo dấu vết, xác định ba nghi phạm thực hiện hành vi cướp tài sản đang ở khu nhà trọ nên bắt giữ thu hồi tài sản.