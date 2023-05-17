Bình Dương: Một phụ nữ bất ngờ bị người đàn ông kề dao khống chế, bịt mắt, trói tay chân rồi cướp tài sản

Đời sống 17/05/2023 12:04

Anh P.V.K (chồng chị P.) cho biết Lĩnh từng có thời gian đi phụ xe cho mình, Lĩnh đã từng 1 lần mượn xe của anh K đi ăn trưa rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 17/5, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang làm rõ vụ việc một phụ nữ bị khống chế cướp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 16/5, chị N.T.P đến Công an phường Tân Đông Hiệp trình báo về việc bị 1 đối tượng nam đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, núp dưới sào phơi đồ trước nhà bất ngờ áp sát. Người này dùng dao kề vào cổ chị, khống chế và đưa vào nhà.

Đối tượng lấy băng keo bịt mắt, miệng rồi trói tay chân của chị P lại, sau đó chiếm đoạt nhiều tài sản gồm 1 xe mô tô hiệu Honda SH, 1 điện thoại di động và tiền mặt khoảng 7,5 triệu đồng.

Bình Dương: Một phụ nữ bất ngờ bị người đàn ông kề dao khống chế, bịt mắt, trói tay chân rồi cướp tài sản - Ảnh 1
Công an bắt đối tượng khống chế, cướp tài sản sau 13 giờ người này gây án - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngay khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự công an TP. Dĩ An tiến hành xác minh truy bắt Phan Bá Lĩnh. Tới tối cùng ngày, công an đã bắt được đối tượng, nhanh chóng thu hồi tang vật.

Tại cơ quan công an, Lĩnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Anh P.V.K (chồng chị P.) cho biết Lĩnh từng có thời gian đi phụ xe cho mình, Lĩnh đã từng 1 lần mượn xe của anh K đi ăn trưa rồi bán lấy tiền tiêu xài. Do nể tình nên lần đó anh P không trình báo, chấp nhận mất tài sản.

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