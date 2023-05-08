Giật điện thoại bất thành, kẻ cướp rút dao chống trả người vây bắt

Đời sống 08/05/2023 15:58

Huỳnh Ngọc Nghĩa toan giật điện thoại người đi đường, bị phát hiện và vây bắt, hắn liền rút dao quyết liệt chống trả.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, ngày 8/5 công an quận Phú Nhuận (tp.HCM) đã tạm giữ ông Huỳnh Ngọc Nghĩa (38 tuổi, quê Bình Dương) vì tội cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 5/5, Nghĩa điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Công Hoan (phường 7, quận Phú Nhuận) và bất ngờ áp sát, giật điện thoại của chị P.T.X.L (26 tuổi, ngụ quận 1) rồi tăng ga tẩu thoát.

Giật điện thoại bất thành, kẻ cướp rút dao chống trả người vây bắt - Ảnh 1
 Huỳnh Ngọc Nghĩa tại đồn công an - Ảnh: Tiền Phong Online.

Trên đường bỏ chạy sau khi giật điện thoại thành công, Nghĩa va chạm với hai học sinh làm hai nữ sinh ngã xuống đường cùng với điện thoại vừa cướp được bị rơi xuống đất. Do bị người dân truy đuổi, đối tượng tiếp tục bỏ chạy đến giao lộ Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Văn Đậu (phường 6, quận Bình Thạnh) nghi can tông người đi đường và ngã nhào. Người dân cố gắng vây bắt Nghĩa nhưng nghi can đã quyết liệt dùng dao chống trả và chạy thoát thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/5, các trinh sát Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt được Huỳnh Ngọc Nghĩa. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội.

Về phia hai nữ sinh bị nghi can đụng xe, theo thông tin từ VNExpress thì hai học sinh chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

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Đối tượng bị bắt vào lúc 0h10p sau quá trình phạm pháp, khai nhận thấy nạn nhân có đeo nhiều trang sức vàng, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

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