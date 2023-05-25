Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Trung tá, liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Dẫn nguồn tin từ báo VnExpress, vào ngày 22/5/2023, Chính phủ đã quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Trung tá, liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), người hy sinh khi chặn bắt ô tô chở ma túy. Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Trung Tá được Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký ngày 22/5/2023.

Chính phủ đã quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Trung tá, liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào - Ảnh: báo VnExpress

Dẫn nguồn tin từ VTC News, khoảng 16h50 ngày 21/4/2023, thiếu tá Hào thực hiện chuyên án ma túy tại xã Mỹ Hạnh Nam (Đức Hòa). Khi phát hiện ô tô khả nghi, hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 49C-296.01, anh cùng đồng đội yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành và tông thẳng vào lực lượng chức năng. Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào - cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa tử vong và 2 người dân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Hiện trường vụ án - Ảnh: VTC News

Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng. Qua quá trình kiểm tra, phát hiện 5kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy dạng đá và 4 bánh nghi là heroin. Đồng thời, thực hiện khám xét các địa điểm có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, qua đó tạm giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ 1kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy dạng đá và 14 bánh nghi heroin.

Sau khi xảy ra vụ việc đau thương, Bộ Công an cũng có quyết định thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với cảnh sát Nguyễn Xuân Hào.

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