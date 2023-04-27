Đà Nẵng: 3 chiến sĩ công an bị đối tượng nghiện ma túy tấn công

Xã hội 27/04/2023 13:35

Công an thực hiện kiểm tra, rà soát các trường hợp nghiệp ma túy, khi đến nhà của P.V.T., đối tượng bất ngờ dùng dao tấn công lực lượng kiểm tra.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 27/4, Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng xác nhận vụ việc 3 cán bộ, chiến sĩ công an phường bị thương khi làm nhiệm vụ, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an phường Thọ Quang có kế hoạch kiểm tra, rà soát thông tin các trường hợp nghiện ma túy trên địa bàn phường.

Khi đến kiểm tra nhà P.V.T. (27 tuổi), 3 cán bộ, chiến sĩ công an phường gọi T. dậy để hỏi thông tin. Người này bất ngờ cầm con dao vung loạn xạ để chống đối.

Đà Nẵng: 3 chiến sĩ công an bị đối tượng nghiện ma túy tấn công - Ảnh 1
Đối tượng P.V.T. dùng hung khí tấn công chiến sĩ công an - Ảnh: VOV

Trong quá trình tiếp cận, khống chế đối tượng, 3 cán bộ, chiến sĩ công an phường bị Tài dùng dao chống trả gây thương tích ở tay, phải nhập viện cấp cứu.

Dẫn từ VOV, lãnh đạo Công an phường Thọ Quang cho biết, T. là đối tượng trong diện theo dõi vì có hành vi buôn bán, sử dụng ma túy. Công an phường nhiều lần gửi giấy mời lên cơ quan công an làm việc nhưng đối tượng này không đến. Nắm được thông tin P.V.T. đang có mặt ở nhà nên lực lượng tới nhà mời về cơ quan công an làm việc và bất ngờ bị người này tấn công.

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