Lật xuồng máy khi đi tuần tra, Thiếu tá công an mất tích trong đêm

Xã hội 27/04/2023 12:25

Trong khi đang tuần tra trên sông Bảy Háp, thuộc khu vực ấp huyện Cái Nước (Cà Mau), một trung úy công an bị rơi xuống sông mất tích.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, sáng nay, UBND xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận, lực lượng chức năng và địa phương đang tổ chức tìm kiếm Thiếu tá N.C.T, Phó công an xã này do bị tại nạn lúc đi tuần tra trên sông.

Lật xuồng máy khi đi tuần tra, Thiếu tá công an mất tích trong đêm - Ảnh 1
Một đoạn trên sông Bảy Háp - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ VnExpress, thông tin ban đầu, vào khuya 27/4, Thiếu tá N. cùng Trung uý Đ.H.Q. chạy xuồng máy tuần tra trên sông ở khu vực ấp Mỹ Điền, để chống nạn khai thác thủy sản bằng điện.

Đến 1h sáng 27/4, khi tới đoạn ngã ba sông Bảy Háp giao sông Vàm Giáo Hổ, xuồng gặp nước chảy siết bị lật, hai cán bộ công an rơi xuống sông. Trung uý Q. được người dân cứu, còn thiếu tá N. mất tích.

Lật xuồng máy khi đi tuần tra, Thiếu tá công an mất tích trong đêm - Ảnh 2
Tai nạn xảy ra trên sông Bảy Háp qua địa bàn xã Đông Thới, huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Lãnh đạo UBND xã Đông Thới cho biết, hiện gần 200 người khoanh vùng tìm nạn nhân. Khu vực xảy ra tai nạn gió lớn, nước dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện sức khỏe và tinh thần trung úy Q. chưa ổn định, cơ quan chức năng chưa thể tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

 

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