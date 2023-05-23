Thông qua lời khai của các bị cáo liên quan vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện đường dây tàng trữ, mua bán ma túy.

Dẫn nguồn thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 23/5/2023, Trưởng Công an TP.Đà Lạt - ông Trần Vĩnh Phú cho biết trong quá trình điều tra, làm rõ vụ bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Đà Lạt, công an đã phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ chất ma túy.

Cháu bé bị bạo hành đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện - Ảnh: báo Thanh Niên

Những ngày qua, dư luận vô cùng bất bình trước vụ bạo hành trẻ 2 tháng tuổi nguy kịch tại Lâm Đồng. Theo đó, đối tượng Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường, TP Đà Lạt) nhiều lần bạo hành bé N.N.T.C (hơn 2 tháng tuổi). Thương đã có hành vi dã thú, côn đồ như tát mạnh vào đầu, mặt làm bé bị khó thở, ọc sữa ra ngoài,... Tối ngày 20/5/2023, cháu bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, suy thận cấp, suy gan… phải thở máy.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng và mẹ cháu bé có dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan chức năng, Thương khai nhận trước đó tối 19/5 rạng sáng 20/5, Thương mua ma túy về nhà trọ để Thương và Nguyễn Thị Hồng Ân (22 tuổi, mẹ bé C., ngụ 1 số 21/2A đường Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt) cùng sử dụng.

Hai đối tượng bán ma túy cho Thương - Ảnh: báo Pháp Luật

Lần theo các dấu vết và manh mối có được, CQĐT Công an TP.Đà Lạt đã bắt giữ 2 bị can Huỳnh Thị Thu Trang (36 tuổi) và Phan Quốc Dũng (35 tuổi) người đã bán chất ma túy cho Thương.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, CQĐT Công an TP.Đà Lạt đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can này để điều tra về hành vi tàng trữ và mua bán ma túy. Hiện cả hai cùng ngụ đường Ngô Thì Sỹ (phường 4, TP. Đà Lạt) và sống với nhau như vợ chồng.

Vụ em bé 2 tháng tuổi bị bạo hành: Người mẹ sẽ bị xử lý ra sao? Trước vụ cháu bé 2 tháng tuổi bị bạo hành dã man, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng.

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