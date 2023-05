Dẫn nguồn tin từ báo Thanh Niên, chiều 21/5/2023, Công an TP.Đà Lạt đã bắt giữ Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ đường Thông Thiên Học, P.2, Đà Lạt) về tội bạo hành trẻ em.

Cụ thể, ngày 19/5, Thương lấy núm vú giả, đặt vào miệng bé C. rồi dán băng keo quanh miệng để bé không khóc. Khi thấy C. khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném mạnh vào người em bé 4 - 5 lần. Qua xác minh, hai đối tượng dương tính với ma túy. Mẹ của cháu bé đều có mặt trong những lần Thương hành hạ con mình, nhưng không hề can ngăn.