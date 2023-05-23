Cụ thể, ngày 19/5, Thương lấy núm vú giả, đặt vào miệng bé C. rồi dán băng keo quanh miệng để bé không khóc. Khi thấy C. khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném mạnh vào người em bé 4 - 5 lần. Qua xác minh, hai đối tượng dương tính với ma túy. Mẹ của cháu bé đều có mặt trong những lần Thương hành hạ con mình, nhưng không hề can ngăn.

Các luật sư cho biết, nếu xác minh được việc mẹ cháu bé có biết con mình bị Thương đánh đập. Thậm chí, có thể chứng kiến việc con mình bị hành hạ trong suốt thời gian chung sống với Thương từ tháng 3 đến nay. Căn cứ theo điều này, đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội Không tố giác tội phạm theo Điều 390 Bộ luật Hình sự 2015 nếu Thương bị xử lý về tội Giết người. Đồng thời, được xem xét vai trò đồng phạm.

Dẫn nguồn thông tin từ báo Dân Trí, dưới góc độ pháp lý, các luật sư cho biết mẹ cháu bé có thể bị xử lý hình sự về tội Không tố giác tội phạm theo Điều 390 Bộ luật Hình sự 2015 nếu Thương bị xử lý về tội Giết người.

Riêng về đối tượng Thương, cần đánh giá chính xác tính chất và mức độ hành vi của đối tượng có thể dẫn đến chết người hay không?

Đối tượng gây án - Ảnh: báo Dân Trí

Luật sư Lưu Kiều Trang - Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong vụ án này có 2 hành vi cần đặc biệt lưu tâm:

Một là, Thương đặt núm vú giả vào miệng cháu bé rồi dán quanh miệng và việc tát vào đầu, mặt làm bé bị khó thở, trớ sữa ra ngoài. Đối với hanh vi ác tính này, cần phải xác nhận được Thương có nhận thức, có tỉnh táo khi đang thực hiện hành vi dã thú của mình hay không?

Hai là, đối tượng này đã tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể em bé C. và thực hiện hành vi bạo hành khi em chỉ mới 2 tháng tuổi.

Nếu Thương là một thanh niên bình thường và có đầy đủ năng lực nhận thức, thì có thể xét đây là hành động nguy hiểm, có thể gây ra ảnh hưởng tới tính mạng của nạn nhân. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt nhận định đây là hành vi có dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Phía luật sư cũng cho biết thêm, Thương sẽ chịu tránh nhiệm hình sự cho tội danh của mình và bị áp dụng tình tiết định khung Giết người dưới 16 tuổi tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật này.

Trong trường hợp, cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ từng hành vi trong những lần bạo hành trước đó của Thương đối với bé C., đối tượng còn nhiều lần có những hành vi đánh đập nguy hiểm khác với cháu bé, thì sẽ xét thêm tình tiết tăng nặng "Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng" và "Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác" theo Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 sẽ được áp dụng.

Ngoài ra, do cháu bé là con riêng của người tình của Thương, nếu có căn cứ cho thấy cháu bé bị lệ thuộc về mặt vật chất với đối tượng, Thương có thể bị xử lý thêm về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015. Và hình phạt áp dụng sẽ là 1-3 năm tù.