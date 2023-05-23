Vụ thai phụ 7 tháng tuổi ở Hải Dương bị chồng bạo hành, đánh đập như thời trung cổ đang gây bức xúc trong dư luận và được nhiều người hưởng ứng giúp đỡ.

Dẫn nguồn tin từ báo Vietnamnet, thai phụ 7 tháng bị chồng bạo hành ở Kim Thành, Hải Dương, chị Bùi Tuyết Giao, 36 tuổi đã ra Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) làm việc. Phía lãnh đạo Công an cho biết, toàn bộ chi phí di chuyển từ Kiên Giang ra Hải Dương của chị đều được "Đại gia trại lợn" ở Hải Dương tài trợ.



Chiếc siêu xe của đại gia Hải Dương bố trí để đưa đón chị Giao - Ảnh: báo Vietnamnet

Vị đại gia này chính là ông Nguyễn Văn Chiến, thôn Ô Mễ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ông đã hỗ trợ chị Giao kinh phí mua vé máy bay, cho người bảo vệ, đưa đón và bố trí chỗ ở an toàn cho chị trong quá trình đi tìm lại công lý cho đời mình. Chia sẻ với báo chí, anh Chiến cho biết, bản thân sẵn sàng tài trợ thêm tiền để chị Giao sau khi sinh con có thể nuôi cháu bé đầy đủ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bên cạnh sự giúp đỡ của đại gia Hải Dương, chị Giao cũng được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương hỗ trợ. Ngoài công tác tổ chức tặng quà tiền mặt cho cháu lớn của chị, Hội còn trực tiếp gặp gỡ gia đình nhà chồng chị Giao để nắm bắt tình hình thực tế và có biện pháp hỗ trợ.

Chị Giao đến cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc - Ảnh: báo Dân Trí

Phía lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương cũng công văn gửi các tổ chức, ngành chức năng để hỗ trợ giải quyết cho chị Giao và hỗ trợ chị làm thủ tục ly hôn.

Vụ bạo hành vợ mang bầu ở Hải Dương: Hình phạt nào cho kẻ vũ phu? Vụ thai phụ nghi bị chồng bạo hành dã man như thời trung cổ, nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần có những biện pháp chế tài nghiêm khắc và thích đáng cho những kẻ vũ phu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-trong-vu-thai-phu-7-thang-tuoi-bi-chong-bao-hanh-nhu-thoi-trung-co-o-hai-duong-584701.html