Vụ thai phụ 7 tháng bị chồng bạo hành dã man: Công an hỗ trợ làm thủ tục ly hôn

Đời sống 22/05/2023 12:21

Sáng 22/5, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương), xác nhận thông tin đã hỗ trợ chị G. bị chồng bạo hành làm thủ tục ly hôn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng nay 22/5, chị Bùi Thị Tuyết Giao (SN 1987, phải trốn về quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đã nộp đơn ly hôn với chồng là anh T.V.L. (37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương) ra Tòa án nhân dân huyện Kim Thành.

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Sáng 22/5, chị G. làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Ts. Luật sư Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam) khẳng định, trong vụ việc này Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cấp Hội Phụ nữ có liên quan đã vào cuộc can thiệp, hỗ trợ đối với nạn nhân rất kịp thời.

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Đại diện Hội LHPN huyện Kim Thành và Hội LHPN xã Kim Xuyên đến hỏi thăm, động viên, nắm bắt thông tin sự việc và tặng quà cho con trai chị Giao - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo nguồn tin từ Phụ nữ Việt Nam, chị Giao và Luân kết hôn từ tháng 4/2021 và sinh sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành. Quá trình chung sống cùng nhau, hai người đã có 1 con chung và hiện chị Giao đang mang thai con thứ 2 được 7 tháng.

Trong quá trình chung sống, nạn nhân đã bị chồng đánh trong thời gian dài, mới đây chị G. đã bỏ trốn được về nhà mẹ đẻ ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Chị đang mang bầu hơn 7 tháng, sức khỏe yếu, trên khắp cơ thể đều chằng chịt vết thương, được cho là do chồng chị gây ra trong suốt hơn một năm qua.

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị Giao ngoại tình nên đã đánh chị G. Lần thứ nhất anh dùng tay không đánh; lần thứ 2 dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40cm đánh vào mông, lưng; lần thứ 3 dùng dây lưng da đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay.

Còn chị G. khai, khoảng 1,5 năm trở lại đây, chị này thường xuyên bị anh L. đánh, đỉnh điểm nhất là vào khoảng thời gian từ ngày 1/5-10/5/2023. 

Vụ thai phụ 7 tháng bị chồng bạo hành dã man: Công an hỗ trợ làm thủ tục ly hôn - Ảnh 3
Theo lời kể, chồng chị thường đánh tới khi thấy chị kiệt sức mới dừng tay, anh ta nói sẽ không đánh cho chị chết luôn mà để chị chết từ từ. Chồng cũng giam lỏng chị, không cho dùng điện thoại nên chị không thể kêu cứu hay bỏ trốn - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích và đưa chị G. đi giám định. Khi có kết quả sẽ tiến hành các bước tiếp theo quy định của pháp luật.

Tình tiết bất ngờ trong vụ thai phụ 7 tháng bị chồng bạo hành như thời trung cổ

Tình tiết bất ngờ trong vụ thai phụ 7 tháng bị chồng bạo hành như thời trung cổ

Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã mời anh T.V.L., người chồng bị tố hành hung vợ mang bầu 7 tháng lên làm việc và thu giữ những vật chứng liên quan.

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