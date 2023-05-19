Hiện tại, chị G. hiện đang sống cùng cha mẹ tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, sau hơn 1 tuần tháo chạy khỏi người chồng vũ phu. Chị G. cho biết, chị từng có chồng và 2 đứa con nhưng sau đó ly hôn, 2 đứa con chồng cũ chăm sóc. Chị lên TP.HCM làm thuê ở 1 trung tâm tiệc cưới.

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 18/5, chị B.T.T.G. (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cho biết, đã nhận được thư mời làm việc của Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào ngày 22/5 tới đây. Nội dung làm việc sẽ liên quan đến chuyện chị bị người chồng đánh đập, bạo hành thương tích đầy mình mà dư luận phẫn nộ những ngày vừa qua.

Lúc này chị G. mới biết L. từng có 2 đời vợ, 7 người con đang sống cùng. Ba mẹ, anh chị em của chồng sống rải rác bên cạnh. Để mưu sinh, 2 vợ chồng chị mở quán ăn nhỏ nhưng gặp dịch bệnh phải đóng cửa.

Tại đây, chị được mai mối với T.V.L. (37 tuổi, ngụ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Cả 2 nên duyên, chị G. cùng L. về Hải Dương sinh sống. Đó là bước ngoặt cuộc đời người phụ nữ này khi về quê chồng, chị mới vỡ lở ra nhiều việc.

Thời điểm này, chị G. mang thai đứa con đầu với L. thì đã bị chồng đánh đập nhưng không nhiều bằng lần thứ 2 này. Chị G. nhớ lại gần 2 năm nay, L. không việc làm, chỉ ở nhà chơi game. Hết tiền, L. ép vợ vay tiền họ hàng, người thân bên ngoại. Chị G. phản ứng, L. dọa dẫm, đánh đập khiến chị phải nghe để được yên thân.

“Nhẹ thì anh ta lột quần áo, trói tay chân tôi rồi lấy dây điện, thắt lưng để đánh. Nặng hơn thì anh ta dùng cây móc quần áo nung nóng rồi rồi gí vào mặt và khắp thân thể tôi.

3 lần anh ta tưới cồn lên mặt, người tôi rồi đốt. Mỗi lần thấy tôi sắp xỉu, anh ta dừng lại và đe rằng sẽ không cho tôi chết liền mà đánh cho chết từ từ” - chị G. khóc kể.

Lúc này chị G. mới biết L. từng có 2 đời vợ, 7 người con đang sống cùng. Ba mẹ, anh chị em của chồng sống rải rác bên cạnh - Ảnh: báo Giao thông

Sợ vợ trốn đi, L. thường giam lỏng chị trong nhà, cấm dùng điện thoại. Những lúc thua game, hết tiền tâm trạng L. xấu lại lôi vợ ra hành hung. Chị G. phạm lỗi nhỏ, hay không có lỗi gì cũng bị L. lôi ra đánh đập, cắt tóc, thậm chí cạo trọc đầu dù chị lúc đó đang mang thai ở tháng thứ 3.

May mắn thay, dù bị bạo hành nhưng đứa con trong bụng chị G. hiện vẫn bình an. Chị G. ở nơi đất khách quê người, không thể trông chờ vào ai. Với những vết thương thể xác, nhẹ thì chị để tự lành, nặng hơn thì băng bó, bôi thuốc sơ sài. Những vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến cơ thể người thai phụ đầy rẫy vết sẹo.

Với những vết thương thể xác, nhẹ thì chị để tự lành, nặng hơn thì băng bó, bôi thuốc sơ sài - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng nửa tháng nay chồng chị G liên tục bắt chị mượn tiền. Chị đã vay hơn 100 triệu đồng từ cha mẹ, anh chị em ruột để chồng có tiền tiêu xài… nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu.

Gần đây, khi chồng tiếp tục ép đi mượn tiền, chị G xin cho vào TP.HCM để gặp người quen thì có thể mượn được. Nghe vậy, L. đồng ý mượn cha mẹ 2 triệu đồng mua vé máy bay. Đến tối 10/5, hai vợ chồng vào TP.HCM. Ở đây, chị G. liên hệ với đồng nghiệp cũ hỏi mượn tiền nhưng không ai cho vay.

Tức giận, L. đe dọa buộc chị G. phải gọi cho người thân vay tiền. Không chịu nổi những trận đòn của chồng, hôm sau, nhân lúc chồng không để ý, chị G. bắt xe ôm ra bến xe trốn về nhà ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Chân dung L., người chồng bạo hành vợ mang thai - Ảnh: báo Giao thông

Khoảng 22 giờ ngày 11/5, chị G. về tới nhà. Vừa gặp, bà T. T. M, (60 tuổi - mẹ chị G) vô cùng ngỡ ngàng vì trên người con gái chi chít vết thương.

“Cả năm nay, mỗi lần nó gọi về nhà là chỉ xin, mượn tiền. Không có thì nó quát tháo, tôi không hiểu lý do vì sao con mình đổi tính đổi nết. Giờ mới biết đầu đuôi câu chuyện” - bà M, nghẹn ngào...

Theo lời chị G, khi nhận được thư mời của công an, chị rất lo lắng, sợ quay trở lại Hải Dương gặp chồng. Tuy nhiên, sau khi được mọi người động viên, hỗ trợ, chị đã yên tâm hơn để ra Hải Dương giải quyết vụ việc.

“Cha chồng và anh chồng tôi cũng vừa từ Hải Dương vào Kiên Giang để nói chuyện với gia đình tôi, họ hứa sẽ đảm bảo an toàn cho tôi khi trở lại Hải Dương” - chị G, nói. Sau khi về quê nhà, chị đã làm đơn trình báo vụ việc với công an địa phương; đồng thời kiểm tra sức khoẻ thai nhi trong bụng, bác sĩ thông tin em bé phát triển kém nên cần phải được nghỉ ngơi, điều trị.

Mẹ chị Giao nghẹn ngào đau đớn khi thấy vết thương bởi những trận đòn roi con mình phải chịu đựng - Ảnh: báo Thanh Niên

Chia sẻ thêm với báo Thanh Niên, bà Trần Thị Mắm - mẹ chị Giao kể lại, lúc con gái bước vào nhà, tinh thần như người điên, thấy vết thương ở mặt, bà vén áo kiểm tra xong muốn ngất xỉu bởi những vết tích hành hạ in hằn trên da thịt con mình.

"Tôi không tin vào mắt mình khi thấy mặt, lưng, chân… của con mình chi chít vết thương. Biết con bị chồng bạo hành, tôi đau lòng lắm. Trước đây con gái rất xinh đẹp, yêu thích để tóc dài, nhưng lúc về nhà lần này thì để tóc tém" - bà Mắm mếu máo nói.

Bà Mắm nói thêm, trước đó linh tính của người mẹ cũng khiến bà đoán trước việc chẳng lành bởi khi con gái theo chồng về Hải Dương sống, con gái cũng mượn tiền người thân trong gia đình hơn 100 triệu đồng để làm ăn, đến nay chưa trả. Rồi những lần con gái điện kêu gửi tiền, nhưng không có tiền gửi con quát nạt, có sự thay đổi tính nết.

Ông Bùi Văn Thạnh, cha chị Giao, chia sẻ: "Ngày trước con tôi trắng trẻo, có da có thịt, lành lặn, đẹp người, đẹp nết. Giờ người không ra người, thương tích đầy mình. Tôi đau lòng lắm. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, xử đúng pháp luật".