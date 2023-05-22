Qua điều tra ban đầu, đối tượng Trần Văn Luân đã khai nhận hành vi dã thú, hung đồ của mình. Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị G. ngoại tình nên Luân đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7.

Dẫn nguồn tin từ báo Giao Thông, trước vụ chồng bạo hành vợ bầu 7 tháng dã man như thời Trung cổ, ngày 21/5/2023, Công an Hải Dương đã triệu tập đối tượng Trần Văn Luân (SN 1986, trú tại xã Kim Xuyên, Kim Thành) và mời chị Bùi Thị Tuyết G. (SN 1987, quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) lên làm việc.

Trước vụ việc đầy phẫn nộ này, TS.LS. Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định đây là vụ bạo hành gia đình và khởi tố đối tượng trên. Đồng thời, phía cơ quan chức năng sẽ dựa vào tỷ lệ thương tích đối với chị G. để làm rõ vụ việc.

Theo đó, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với chị G. Khi có kết quả sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định.

Nếu tỷ lệ thương tích trên 11% hoặc dưới 11% nhưng do chị G. đang mang thai, thì vẫn đủ căn cứ để xử lý người chồng về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 như sau: Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11 - 30% hoặc dưới 11% nhưng nạn nhân đang mang thai, hoặc đối tượng có hành vi tính chất côn đồ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Những vết thương chi chít, chằng chịt trên cơ thể của người vợ - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Trường hợp cố tình vi phạm lần 2 trở lên, có thể đối diện mức phạt tù từ 2 - 6 năm.

Nếu tỷ lệ thương tích trên cơ thể của chị G. được giám định là mức 61% trở lên, người chồng có thể bị phạt tù từ 5 - 10 năm về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, luật sư Nguyễn Thanh Hà – Đoàn Luật sư Hà Nội cũng đưa ra những quan điểm chế tài tương tự như trên. Đồng thời, luật sự còn chỉ ra thêm, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người chồng có thể bị xử lý hình sự về Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng.

Theo điều 185, Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi, người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu…gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.