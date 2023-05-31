Phần lớn những người xâm hại trẻ em là nam giới. Đáng lưu tâm là hầu hết các trẻ em bị xâm hại bởi người quen biết như họ hàng, hàng xóm, bạn của gia đình... Một số trường hợp xâm hại diễn ra trong một thời gian dài, thậm chí kéo dài nhiều năm nhưng nạn nhân im lặng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, trong báo cáo vừa gửi Bộ Lao động – Thương binh và xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn, UBND TP HCM cho biết đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em ngày càng mở rộng.

Đặc biệt, nếu như trước đây địa bàn xảy ra các vụ xâm hại trẻ em thường tập trung ở những địa điểm vắng vẻ, khu vực ngoại thành, khách sạn, nhà trọ lưu trú của người dân lao động... thì thời gian gần đây, địa bàn xảy ra các vụ xâm hại trẻ em là các khu vực công cộng thuộc các chung cư, trường học, công viên.

Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng sự tin tưởng hay sức ảnh hưởng của mình hoặc dùng "lòng tốt" nhằm dụ dỗ, đe dọa để thực hiện hành vi xâm hại trẻ em. Các dạng hành vi xâm hại trẻ em phổ biến là giết, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, giao cấu, dâm ô, bắt cóc, mua bán...

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn thời gian qua có chiều hướng giảm về số vụ nhưng có tính chất ngày càng nghiêm trọng, diễn biến phức tạp. Hình thức xâm hại chủ yếu là các hành vi xâm hại tình dục trẻ em (hiếp dâm, giao cấu, dâm ô), kế đến là các hình thức khác như bạo hành thể xác (tra tấn, đánh đập), bạo hành tinh thần (hăm dọa, mắng chửi).

Độ tuổi trẻ em trong các vụ xâm hại có chiều hướng ngày càng nhỏ, tập trung nhiều ở độ tuổi từ 10 đến dưới 16 (trong đó phần lớn là trẻ em gái).

Tuy nhiên, con số này có thể chưa hoàn toàn phản ánh thực tế do văn hóa và khả năng nhận thức của trẻ em về vấn đề xâm hại. Trẻ sống với cha dượng hoặc sống trong gia đình có bạo hành vợ chồng, ly hôn, thất nghiệp, lạm dụng bia, rượu và các chất kích thích có nguy cơ bị xâm hại, xâm hại tình dục cao.

Vụ việc bé trai tại TP.HCM bị ép sử dụng chất là ma túy đá gây bức xúc dư luận thời gian qua - Ảnh: Báo Dân Trí

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, điểm đáng chú ý, người thực hiện hành vi xâm hại trẻ em ngày càng mở rộng. Họ không chỉ là những người lao động phổ thông có trình độ dân trí thấp mà còn là người có nghề nghiệp ổn định, dân trí cao, có địa vị xã hội và tập trung ở người từ 18 tuổi trở lên.

Ngoài ra, việc ghi nhận thông tin lưu trú của các khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ không được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật. Do đó, khi các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra, các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong thu thập, xác minh, củng cố chứng cứ.

Theo thống kê của TP.HCM, toàn địa bàn đang có gần 1,9 triệu trẻ em, chiếm gần 19% dân số thành phố. Qua thống kê, năm 2021, toàn địa bàn ghi nhận 114 trẻ em bị xâm hại, năm 2022 là 147 trẻ và 4 tháng đầu năm 2023 là 65 trẻ. Trong số các vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn, số vụ xâm hại tình dục chiếm đa số. Kế đến là các hành vi bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em, bạo lực trẻ em và mua bán trẻ em.