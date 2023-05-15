Tại đây, khách "mua vui" và gái gọi khai, trước đó vào lúc 16h cùng ngày, Võ Hữu T. và Nguyễn Văn Q. có nhu cầu mua dâm, nên liên hệ Tô Hải Sang (SN 2001, ngụ quận 7) là lễ tân khách sạn P.G để đặt vấn đề.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 20/4, sau thời gian theo dõi, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 phối hợp Công an phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn P.G (trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), bắt quả tang Võ Hữu T. (SN 1997, ngụ Bến Tre) và Nguyễn Văn Q. (SN 1981, quê Đồng Nai) đang thực hiện hành vi mua dâm với Đặng Thị Tuyết M. (SN 2002, ngụ An Giang), Trịnh Thị Bảo V. (SN 2002, ngụ Bến Tre) tại các phòng 603 và 604, lúc 18h.

Cùng ngày (20/4), trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đã đưa "má mì” Lâm Thị Thu Em (SN 1972, ngụ TP.Thủ Đức), Quỳnh, Việt và Phong cùng một số gái gọi đang được "má mì” Thu Em dung dưỡng về trụ sở làm việc. Ngày 21/4/2023, Lâm đến trụ sở CAQ1 đầu thú.

Sau đó, Sang đã liên hệ với Trần Thị Ý Quỳnh (SN 1990, ngụ TP Thủ Đức) và được báo giá 1,1 triệu đồng cho một lần, đồng thời Quỳnh gửi hình ảnh 10 cô đào trẻ trung, mát mẻ cho Sang gửi khách lựa chọn. Sau khi khách chọn xong, người này tự ý kê giá bán dâm lên cao gấp đôi rồi báo cho T. và Q. để hưởng phần tiền chênh lệch.

Theo điều tra ban đầu, Thu Em thuê M, V. và khoảng gần chục cô đào làm gái bán dâm, nuôi ăn và trả công từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng/tháng. Sở hữu nhiều chân dài trong tay, Thu Em thuê một số người (không rõ lai lịch) lên các trang mạng xã hội đăng hình và thông tin gái bán dâm để mời chào, tìm khách mua dâm. Đồng thời, Thu Em thuê Quỳnh, Lâm (trả công 300.000 - 500.000 đồng/ngày) làm nhiệm vụ trực điện thoại, thỏa thuận giá bán dâm với khách hoặc với những người môi giới khác, điều gái đi "dù”, thu tiền "bán hoa" và chỉ đạo Việt, Phong (được Thu Em thuê trả công 300.000 đồng/ngày) lái xe chở "đào" đến các "bãi đáp" để bán dâm cho khách.

Đồng thời, Thu Em thuê người đăng trên các trang mạng, Sang biết và liên hệ với đường dây gái gọi do "má mì” này điều hành. Do đó, khi T. và Q. có nhu cầu mua dâm thì Sang đứng ra kết nối để hưởng hoa hồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra lệnh tạm giữ đối với Thu Em, Quỳnh, Sang, Phong, Việt; Quyết định tạm giữ đối với Lâm để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

CA Phường Phạm Ngũ Lão xử phạt hành chính đối với T, Q. về hành vi "Mua dâm"; M, V. về hành vi "Bán dâm".

Trước đó, theo nguồn tin từ Hà Nội mới, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Nhật Lệ (sinh năm 2000; ở Cao Bằng, hiện đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Đối tượng cầm đầu đường dây - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Hoàng Thị Nhật Lệ thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân “Hini Nguyễn và Luna” lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều địa phương trong cả nước để môi giới mại dâm. Ngày 6/1, Lệ đã thỏa thuận với khách mua dâm điều 2 gái bán dâm có giá 12 triệu đồng/người/lượt. Sau khi thỏa thuận xong, khách mua dâm đã chuyển 24 triệu đồng vào tài khoản của Lệ. Nhận đủ số tiền, Lệ đã chuyển khoản cho từng gái bán dâm và điều 2 gái bán dâm là N.T.T (sinh năm 1998; ở Phú Thọ) và Đỗ Thị Thu Hà (sinh năm 2002; ở huyện Ba Vì, Hà Nội) tới khách sạn bán dâm. Theo lời khai, giá mua bán dâm dao động từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc sextour từ 1.000 USD đến 2.000 USD/lần tuỳ thuộc vào nhan sắc gái bán dâm. Người mua dâm phải chuyển tiền vào tài khoản của Lệ, gái bán dâm được hưởng 30%, Lệ hưởng 70% trên tổng số tiền nhận được.