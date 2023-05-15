TP.HCM: Chân dung tú bà cầm đầu đường dây mại dâm, nuôi hàng chục 'đào' trả lương mỗi tháng

Đời sống 15/05/2023 10:14

Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 phối hợp Công an phường Phạm Ngũ Lão bắt quả tang đường dây mua bán dâm với hàng chục chân dài được trả lương 30-40 triệu đồng/tháng.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 20/4, sau thời gian theo dõi, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 phối hợp Công an phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn P.G (trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), bắt quả tang Võ Hữu T. (SN 1997, ngụ Bến Tre) và Nguyễn Văn Q. (SN 1981, quê Đồng Nai) đang thực hiện hành vi mua dâm với Đặng Thị Tuyết M. (SN 2002, ngụ An Giang), Trịnh Thị Bảo V. (SN 2002, ngụ Bến Tre) tại các phòng 603 và 604, lúc 18h.

TP.HCM: Chân dung tú bà cầm đầu đường dây mại dâm, nuôi hàng chục 'đào' trả lương mỗi tháng - Ảnh 1
TP.HCM: Chân dung tú bà cầm đầu đường dây mại dâm, nuôi hàng chục 'đào' trả lương mỗi tháng - Ảnh 2
Hai vụ mua bán dâm bị bắt quả tang - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tại đây, khách "mua vui" và gái gọi khai, trước đó vào lúc 16h cùng ngày, Võ Hữu T. và Nguyễn Văn Q. có nhu cầu mua dâm, nên liên hệ Tô Hải Sang (SN 2001, ngụ quận 7) là lễ tân khách sạn P.G để đặt vấn đề.

Sau đó, Sang đã liên hệ với Trần Thị Ý Quỳnh (SN 1990, ngụ TP Thủ Đức) và được báo giá 1,1 triệu đồng cho một lần, đồng thời Quỳnh gửi hình ảnh 10 cô đào trẻ trung, mát mẻ cho Sang gửi khách lựa chọn. Sau khi khách chọn xong, người này tự ý kê giá bán dâm lên cao gấp đôi rồi báo cho T. và Q. để hưởng phần tiền chênh lệch.

Cùng ngày (20/4), trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đã đưa "má mì” Lâm Thị Thu Em (SN 1972, ngụ TP.Thủ Đức), Quỳnh, Việt và Phong cùng một số gái gọi đang được "má mì” Thu Em dung dưỡng về trụ sở làm việc. Ngày 21/4/2023, Lâm đến trụ sở CAQ1 đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, Thu Em thuê M, V. và khoảng gần chục cô đào làm gái bán dâm, nuôi ăn và trả công từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng/tháng. Sở hữu nhiều chân dài trong tay, Thu Em thuê một số người (không rõ lai lịch) lên các trang mạng xã hội đăng hình và thông tin gái bán dâm để mời chào, tìm khách mua dâm. Đồng thời, Thu Em thuê Quỳnh, Lâm (trả công 300.000 - 500.000 đồng/ngày) làm nhiệm vụ trực điện thoại, thỏa thuận giá bán dâm với khách hoặc với những người môi giới khác, điều gái đi "dù”, thu tiền "bán hoa" và chỉ đạo Việt, Phong (được Thu Em thuê trả công 300.000 đồng/ngày) lái xe chở "đào" đến các "bãi đáp" để bán dâm cho khách.

Đồng thời, Thu Em thuê người đăng trên các trang mạng, Sang biết và liên hệ với đường dây gái gọi do "má mì” này điều hành. Do đó, khi T. và Q. có nhu cầu mua dâm thì Sang đứng ra kết nối để hưởng hoa hồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra lệnh tạm giữ đối với Thu Em, Quỳnh, Sang, Phong, Việt; Quyết định tạm giữ đối với Lâm để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

CA Phường Phạm Ngũ Lão xử phạt hành chính đối với T, Q. về hành vi "Mua dâm"; M, V. về hành vi "Bán dâm".

Trước đó, theo nguồn tin từ Hà Nội mới, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Nhật Lệ (sinh năm 2000; ở Cao Bằng, hiện đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) về hành vi “Môi giới mại dâm”. 

TP.HCM: Chân dung tú bà cầm đầu đường dây mại dâm, nuôi hàng chục 'đào' trả lương mỗi tháng - Ảnh 3
Đối tượng cầm đầu đường dây - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Hoàng Thị Nhật Lệ thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân “Hini Nguyễn và Luna” lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều địa phương trong cả nước để môi giới mại dâm. Ngày 6/1, Lệ đã thỏa thuận với khách mua dâm điều 2 gái bán dâm có giá 12 triệu đồng/người/lượt. Sau khi thỏa thuận xong, khách mua dâm đã chuyển 24 triệu đồng vào tài khoản của Lệ. Nhận đủ số tiền, Lệ đã chuyển khoản cho từng gái bán dâm và điều 2 gái bán dâm là N.T.T (sinh năm 1998; ở Phú Thọ) và Đỗ Thị Thu Hà (sinh năm 2002; ở huyện Ba Vì, Hà Nội) tới khách sạn bán dâm. Theo lời khai, giá mua bán dâm dao động từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc sextour từ 1.000 USD đến 2.000 USD/lần tuỳ thuộc vào nhan sắc gái bán dâm. Người mua dâm phải chuyển tiền vào tài khoản của Lệ, gái bán dâm được hưởng 30%, Lệ hưởng 70% trên tổng số tiền nhận được. 

Dùng máy in phun in tiền giả trả cho gái mại dâm vì không đủ tiền, người đàn ông nhận kết đắng 3 năm 6 tháng tù

Dùng máy in phun in tiền giả trả cho gái mại dâm vì không đủ tiền, người đàn ông nhận kết đắng 3 năm 6 tháng tù

Không thể trả tiền cho các dịch vụ qua đêm với “gái ngành”, ông bố có 7 đứa con đã chuyển sang in tiền đô la giả để trang trải chi phí.

Xem thêm
Từ khóa:   bat tu ba triet pha duong day nuoi chan dai

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 47 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới