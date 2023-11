Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 20/4, sau thời gian theo dõi, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 phối hợp Công an phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn P.G (trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), bắt quả tang Võ Hữu T. (SN 1997, ngụ Bến Tre) và Nguyễn Văn Q. (SN 1981, quê Đồng Nai) đang thực hiện hành vi mua dâm với Đặng Thị Tuyết M. (SN 2002, ngụ An Giang), Trịnh Thị Bảo V. (SN 2002, ngụ Bến Tre) tại các phòng 603 và 604, lúc 18h.

Hai vụ mua bán dâm bị bắt quả tang - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tại đây, khách "mua vui" và gái gọi khai, trước đó vào lúc 16h cùng ngày, Võ Hữu T. và Nguyễn Văn Q. có nhu cầu mua dâm, nên liên hệ Tô Hải Sang (SN 2001, ngụ quận 7) là lễ tân khách sạn P.G để đặt vấn đề.