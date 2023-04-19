Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" hàng trăm tỷ dưới hình thức lô đề

Đời sống 19/04/2023 15:04

Ngày 18/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng triệt phá đường dây đánh bạc đã giao dịch khoảng 100 tỷ đồng tiền cờ bạc, mỗi ngày hơn tỷ đồng

Theo thông tin từ báo Pháp luật Plus, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với lượng giao dịch hàng ngày rất lớn từ 1-1,5 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu đường dây hình thành hệ thống chân rết ở nhiều địa bàn tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và ở các tỉnh phía Bắc.

Triệt phá đường dây đánh bạc 'khủng' hàng trăm tỷ dưới hình thức lô đề - Ảnh 1

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn tại Nghệ An - Ảnh: Báo Pháp luật Plus

Lực lượng chức năng cho biết, đây là một đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ, liên kết chặt chẽ với nhau, có phương thức hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội, sử dụng công nghệ cao để hoạt động, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, đêm 14/4, lực lượng chức năng triển khai 17 tổ công tác với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tiến hành áp sát, đột kích các điểm, bắt giữ và khống chế kịp thời 16 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng tại các tỉnh phía Bắc; 13 đối tượng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tại hiện trường, công an tạm giữ gần 665 triệu đồng, 2 ổ cứng, 40 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 3 xe mô tô và một số tang vật khác.

Triệt phá đường dây đánh bạc 'khủng' hàng trăm tỷ dưới hình thức lô đề - Ảnh 2
Công an khám xét tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền phong

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận số tiền giao dịch để đánh bạc trong ngày 14/4/2023 là khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, số tiền mà các đối tượng đánh bạc lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

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