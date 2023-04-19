Bản án cuối cùng dành cho 'cha dượng' đóng 9 cái đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Hà Nội

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và tuyên y án tử hình về hai tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin báo An ninh thủ đô, vào năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1995, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) kết hôn với anh Đỗ Hữu Chung (SN 1984) và có 3 con chung, trong đó có cháu Đ. N.A (SN 2018). Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên một thời gian sau, hai người ly hôn, anh Chung nuôi 2 cháu, còn chị Luyến nuôi cháu Đ.N.A. Sau đó, chị Luyến làm việc tại xưởng mộc nhà anh Nguyễn Hữu Thắng (SN 1973, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất). Trong thời gian này, chị Luyến có quan hệ quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên (là người đang làm việc tại xưởng mộc gần đó).

Bị cáo Huyên phải chịu hình phạt tương xứng hành vi tàn ác gây ra - Ảnh: Báo An ninh thủ đô Bắt đầu tháng 9/2021 - 17/1/2022, chị Luyến đưa cháu N.A đến thuê phòng trọ ở cùng Huyên để chung sống như vợ chồng. Hàng ngày, Huyên và chị Luyến đi làm thuê tại xưởng gỗ và gửi cháu N.A tại một nhà gần đó để thuê trông giúp. Quá trình chung sống cùng mẹ con chị Luyến, Huyên thấy cháu N.A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu N.A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu N.A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và Luyến!

Từ đó, Nguyễn Trung Huyên đã nhiều lần thực hiện các hành vi man rợ đối với cháu N.A, nhưng bé may mắn được phát hiện, cấp cứu kịp thời nên không tổn hại đến tính mạng. Theo thông tin từ báo Công lý, đỉnh điểm là cuộc tra tấn sáng 17/1/2022, Huyên đã tìm cách đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ dài khoảng 2,1cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu N.A. Bé N.A bị thương nặng được đưa cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội, và khoảng 22h 12/3/2022, bé đã không qua khỏi. Sau đó, Nguyễn Trung Huyên bị Cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Ngày 13/10/2022, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên mức án tử hình về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung, Huyên nhận mức án tử hình. Gia đình mang theo di ảnh của bé gái xấu số tới tòa ở phiên sơ thẩm - Ảnh: Báo Công lý Trung tuần tháng 4 vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trung Huyên. Không đưa ra được tình tiết mới để biện minh cho sự kêu oan của mình, khép lại phiên toà, Nguyễn Trung Huyên bị HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án tử hình.

Chuyên gia giải mã tình huống bà bất lực cứu cháu kẹt trong thang máy ở Hà Nội Nhiều người đã phải thót tim, hồi hộp lẫn lo lắng khi xem đoạn clip ghi lại cảnh cháu bé loay hoay khi mắc kẹt trong thang máy, trong khi bà cố gắng giải cứu phía ngoài nhưng bất lực.

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