Ngày 19/4, lãnh đạo thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ xã cho biết, tại Công ty Giấy Bãi Bằng (Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại huyện Phù Ninh), một người phụ nữ bị tai nạn lao động và tử vong

Theo thông tin báo Lao động, khoảng 15h chiều 18/4, nạn nhân tử vong là bà N.T.Thi (sinh năm 1964, trú tại khu 9, thị trấn Phong Châu).

Công ty Giấy Bãi Bằng - Ảnh: Báo Lao động

Một lãnh đạo địa phương xác nhận nạn nhân không phải là công nhân của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, mà là người của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thị trấn Phong Châu.

Nguồn thông tin Đại đoàn kết cho biết, hợp tác xã này ký hợp đồng bốc xếp với Tổng Công ty Giấy, hôm qua nạn nhân làm việc trong dây chuyền lò vôi của công ty thì xảy ra tai nạn lao động.

Nạn nhân bị nai nạn lao động tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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