Sáng ngày 19/4, lượng chức năng TP Tân An đã tìm kiếm thấy thi thể N.B.D., (36 tuổi, ngụ Quận An Dương, TP Hải Phòng, tạm trú tại Phường 4, TP Tân An) dưới sông Bảo Định, Phường 3, TP. Tân An, Long An

Theo thông tin báo Pháp luật, khoảng hơn 23h ngày 18/4, anh N.B.D, nhậu chung cùng một số người bạn tại quán nhậu S.V, trên đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 4, TP Tân An. Bàn nhậu của nạn nhân cặp sông Bảo Định. Thi thể anh D tìm thấy vào lúc 10 giờ sáng nay (19-4) - Ảnh: Báo Pháp luật Qúa trình nhậu, bạn bè thách đố nam thanh niên cởi áo nhảy xuống sông Bảo Định để bơi qua sông Bảo Định, anh D., nhận lời rồi cởi áo nhảy xuống sông. Tuy nhiên, khi bơi còn cách bờ khoảng 5m anh D., đuối nước. Ảnh minh họa: Internet Lực lượng cứu hộ dùng xuồng, lưới đánh cá để tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật Thấy vậy, mọi người ứng cứu nhưng mọi người không tìm được anh D. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng đã chóng có mặt tìm tung tích nạn nhân nhưng không thấy. Đến sáng nay (19/4) báo Long An thông tin, nhiều người dùng xuống, lưới đánh cá để tiếp tục tìm kiếm khu vực sông Bảo Định nơi anh D. đuối nước. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến gần 10 giờ, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể anh D. cách bờ phía gần cua tử thần, phường 3, TP.Tân An khoảng 1m. Gia đình nạn nhân không kìm được cảm xúc đau lòng khi lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh D - Ảnh: Báo Long An Người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực này theo dõi quá trình tìm kiếm nạn nhân. Gia đình nạn nhân cũng có mặt xác nhận thi thể anh D. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi tím kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ. Gia đình xóm chài 5 đời mưu sinh trên biển, mong mỏi ngày lên đất liền Gia đình ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã trải 5 đời mưu sinh trên biển, ngày đêm mong mỏi ngày được vào đất liền. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thach-thuc-boi-qua-song-khi-nhau-nam-thanh-nien-uoi-nuoc-tu-vong-574023.html Theo Ánh Kiều (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thach-thuc-boi-qua-song-khi-nhau-nam-thanh-nien-uoi-nuoc-tu-vong-574023.html