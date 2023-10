Sau khi nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, dựng lại hiện trường từ các dấu vết phá khóa cổng, phá khóa cửa chính và đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Theo thông tin báo Thanh niên, khoảng lúc 9 giờ ngày 29/3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo từ nữ sinh viên N.T.H (22 tuổi, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) về việc bị trộm đột nhập, trộm cắp tài sản.

Qua khám xét, trích xuất camera một số nhà dân trong khu vực, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2 giờ sáng 29/3, xuất hiện một nam thanh niên được một người mặc áo GrabBike chở vào kiệt nhà nữ sinh viên, sau đó tài xế quay ra một mình, nam thanh niên không trở ra.

Sau đó, Công an quận phối hợp Grab cũng không ghi nhận được cuốc xe đến địa điểm nêu trên. Qua truy xét, Công an Q.Liên Chiểu đã xác minh được nghi can là Hồ Tất Tân Toàn, nhưng lúc này Toàn đã về quê ở Quảng Trị để làm thuê.