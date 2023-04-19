Ngày 19/4, Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng di lý Hồ Tất Tân Toàn (22 tuổi, ngụ P.Đông Thanh, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về đến TP.Đà Nẵng để làm rõ hành vi đột nhập nhà nữ sinh viên đang ngủ say, trộm cắp tiền và tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng

Theo thông tin báo Thanh niên, khoảng lúc 9 giờ ngày 29/3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo từ nữ sinh viên N.T.H (22 tuổi, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) về việc bị trộm đột nhập, trộm cắp tài sản. Sau khi nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, dựng lại hiện trường từ các dấu vết phá khóa cổng, phá khóa cửa chính và đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Qua khám xét, trích xuất camera một số nhà dân trong khu vực, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2 giờ sáng 29/3, xuất hiện một nam thanh niên được một người mặc áo GrabBike chở vào kiệt nhà nữ sinh viên, sau đó tài xế quay ra một mình, nam thanh niên không trở ra. Sau đó, Công an quận phối hợp Grab cũng không ghi nhận được cuốc xe đến địa điểm nêu trên. Qua truy xét, Công an Q.Liên Chiểu đã xác minh được nghi can là Hồ Tất Tân Toàn, nhưng lúc này Toàn đã về quê ở Quảng Trị để làm thuê.

Toàn bị di lí về thành phố Đà Nẵng - Ảnh: Báo Thanh niên Tập hợp đủ các chứng cứ, ngày 18/4, Công an Q.Liên Chiểu cử tổ công tác phối hợp Công an P.Đông Thạnh, TP.Đông Hà bắt khẩn cấp Toàn. Qua khai thác nhanh, Toàn thừa nhận trước đó, có lần chở bạn đến nhà chị H. nên nảy sinh ý định trộm cắp vì nhà cửa có nhiều sơ hở. Tại cơ quan điều tra, khoảng 2 giờ sáng 29/3, Toàn bắt xe GrabBike không qua ứng dụng chở đến nhà nữ sinh viên. Toàn phá khóa bằng các ngón nghề học lỏm trên mạng. Toàn lên tầng 2 thấy chị H. chỉ ở một mình và ngủ say nên trộm xe máy, nhưng không quay ra đường cũ mà tìm đường khác để tránh bị camera ghi lại dấu vết. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Toàn tiếp tục quay lại nhà chị H., thấy nữ sinh viên vẫn ngủ say, Toàn trộm tiền mặt và nhiều tài sản, trang sức... Tổng tài sản, tiền Toàn lấy trộm của chị H. trị giá khoảng 100 triệu đồng, mang đi bán, cầm cố để lấy tiền đánh bạc qua mạng và thua sạch. Sau đó, Toàn quay về TP.Đông Hà xin làm ở một ga ra cho đến khi bị bắt. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Trước đó, VOV thông tin, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa khám phá thành công Chuyên án trộm đột nhập, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Long (34 tuổi), trú tại Chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Long là đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm đột nhập nhà dân tại thành phố Đà Nẵng với phương thức, thủ đoạn cực kỳ tinh vi, chuyên nghiệp, lấy đi số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. “Siêu trộm” Nguyễn Văn Long - Ảnh: VOV Tang vật thu giữ - Ảnh: VOV

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