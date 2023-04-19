Danh tính thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong rừng sâu Gia Lai

Xã hội 19/04/2023 11:40

Vào ngày 19/4, lãnh đạo UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong rừng.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 18/4, trong quá trình đi rừng, một người dân làng Kon Von 2 (xã Đak Rong) đang đi dọc theo suối để bắt cá thì phát hiện 1 thi thể người đang phân hủy nên lập tức báo cho công an địa phương.

Tiếp cận hiện trường tại khu vực suối Bom, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng quản lý, lực lượng chức năng xác định người này là nữ, tư thế ngồi tựa lưng vào vách đá, thi thể đang phân hủy mạnh.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng nhận được thông tin trên địa xã có người phụ nữ khoảng 40 tuổi mất tích từ cuối tháng 2/2023 nên đã báo cho gia đình tới phối hợp nhận dạng. Thi thể được xác định là chị Đ.T.H (SN1984, trú làng Tơ Pơng, xã Lơ Ku, huyện Kbang).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng cuối tháng 2/2023, khi đang chăm sóc chồng tại Trung tâm Y tế huyện Kbang thì chị H. đi đâu không ai biết và sau đó mất tích. Người thân tìm kiếm khắp nơi song không thấy. Chị H. có tiền sử bị bệnh thần kinh.

Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được gia đình nhận, đưa về để tiến hành các thủ tục mai táng theo phong tục. UBND xã Lơ Ku cũng đã hỗ trợ kinh phí 3 triệu đồng cho gia đình để tổ chức mai táng.

Danh tính thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong rừng sâu Gia Lai - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân được phát hiện trong nhà vệ sinh bỏ hoang giữa rừng cao su vào ngày 8/4 - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào khoảng 17h ngày 8/4, người dân đi ngang rừng cao su trên địa bàn ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo thì phát hiện thi thể người phụ nữ trong nhà vệ sinh bỏ hoang.

Nhận tin báo, Công an xã Tam Lập đã có mặt bảo vệ hiện trường chờ Công an huyện Phú Giáo đến khám nghiệm, điều tra.

Qua công tác điều tra, công an xác định nạn nhân là bà H.T.T. (sinh năm 1975, ngụ xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo). Bà là chủ một quán karaoke trên địa bàn xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo. Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo, qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong nghi do uống thuốc diệt cỏ

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