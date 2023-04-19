Công an huyện Tân Yên tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc, tại Quốc lộ 17 đoạn qua chợ Gà thuộc địa phận thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên xảy ra vụ nổ súng bắn người trên phố.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ việc xảy ra khoảng 19h30 tối qua (18/4), theo Công an tỉnh Bắc Giang. Địa điểm nổ súng nằm trên Quốc lộ 17, đoạn qua chợ Gà (xã Liên Sơn, huyện Tân Yên).

Theo cảnh sát, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) sử dụng súng bắn ông Đào Xuân Đang (SN 1974, ở huyện Tân Yên). Vụ việc khiến nạn nhân bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.



Đối tượng Dương Đông Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ Zing, ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên tổ chức lực lượng điều tra và bắt được Hưng sau hơn 1 giờ anh ta gây án. Khẩu súng tang vật cũng bị phát hiện, nhưng cảnh sát cho hay chưa xác định được chủng loại. Theo nhà chức trách, cả Hưng và nạn nhân Đang đều không phải người ở xã Liên Sơn (nơi xảy ra nổ súng); họ chỉ đến đó kinh doanh.

Trước đó, tối 18/4, Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đang điều tra vụ nổ súng xảy ra tại xã Liên Sơn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định giữa 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, sau đó, một trong 2 người đã dùng súng bắn đối thủ.

Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Xác minh ban đầu, nạn nhân và nghi phạm không phải người địa phương, hiện đang kinh doanh trên địa bàn xã Liên Sơn, huyện Yên Thế.

Rúng động vụ án kinh hoàng trong đêm ở Bắc Giang Nạn nhân đã bị bắn dẫn đến gục ngay tại chỗ, nghi phạm sau đó bỏ trốn.

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