Ngày 19/4, VKSND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Hữu Hòa (SN 2005) và Nguyễn Quốc An (SN 2007, cùng trú tại huyện Đắk Mil) để điều tra hành vi chém trọng thương 2 thanh niên khác trong cùng một ngày

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 15h ngày 2/4, Hòa đang ở nhà tại thôn Đức Hoà, xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil) thì Nguyễn Bảo Khang (SN 2004) và một đối tượng tên Khanh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến thách thức, hẹn đánh nhau tại khu vực cầu Mơ, xã Đắk Sắk.

Sau đó, Hòa gọi điện nhờ Nguyễn Quốc An chở đến khu vực cầu Mơ, đi tìm Khang để đánh nhau nhưng không tìm thấy Khang nên trở về.

Trên đường về, bất ngờ gặp Khang đi xe máy ngược chiều nên đuổi theo. Khi đến trước vựa thu mua phế liệu Linh Tuyền, Khang đã dừng xe lại. Ngay lập tức, Hòa xuống xe, dùng dao rựa chém trúng vào vai phải, tay của Khang.

Vựa thu mua phế liệu Linh Tuyền, nơi Đinh Hữu Hòa gây án - Ảnh: VietNamNet

Thấy Khang bỏ chạy, Hòa tiếp tục đuổi theo chém 1 nhát trúng vào chân phải của Khang. Sau đó, Khang bỏ chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Hòa quay ra dùng dao rựa chém 3 nhát vào xe máy của Khang.

Theo nguồn tin từ báo Lao động, sau đó, An chở Hòa về khu vực ngã ba thuộc thôn Đức Hoà, xã Đức Mạnh. Lúc này, Nguyễn Mạnh Quân đi ngang qua và trêu chọc Hòa. Hòa liền đi bộ ra phía sau xe rồi dùng dao chém nhiều nhát vào Quân khiến Quân điều khiển xe máy bỏ chạy.

Con dao dùng để chém người - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi gây án xong, An chở Hòa đến khu vực rẫy cà phê thuộc xã Tân Thành, huyện Krông Nô lẩn trốn.

Người dân phát hiện Nguyễn Bảo Khang, Nguyễn Mạnh Quân bị trọng thương nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan chức năng xác định Quân bị thương tích 11%, Khang bị 9%.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

11 ngư dân được giải cứu sau 6 ngày mắc kẹt trên hòn đảo không người, không thức ăn nước uống Ngoài 11 ngư dân mắc kẹt trong cơn lốc xoáy mạnh nhất 14 năm qua được giải cứu, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 9 người khác hiện vẫn đang mất tích.

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