Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đang tạm giữ Hà Thị Hương (41 tuổi) để điều tra hành vi môi giới mại dâm 2 bé gái dưới 18 tuổi.

Theo thông tin từ Zingnews, tối 25/5, Hà Thị Hương (41 tuổi, ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) làm trung gian môi giới để nhân viên P. và T. (đều dưới 18 tuổi) của mình bán dâm cho 2 người đàn ông với giá 300.000 đồng/lượt mỗi người.

Hà Thị Hương tại cơ quan công an - Ảnh: Zingnews

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận, mở quán kinh doanh và nhận 2 cháu là P. và T. (đều dưới 18 tuổi) làm nhân viên. Đồng thời, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bên cạnh đó, 2 người đàn ông mua dâm cũng đã bị tạm giữ để điều tra hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Dân trí, ngày 27/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Quan (51 tuổi, ngụ phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) về tội Chứa mại dâm.

Nguyễn Văn Quan, chủ quán cà phê bị khởi tố và tạm giam - Ảnh: Báo Dân trí

Lực lượng chức năng cho biết, tại cơ quan CA, nữ tiếp viên cho hay, mỗi khi khách có nhu cầu thì người này sẽ bán dâm với giá 350.000 đồng/lần. Mỗi lần tiếp khách, nhân viên sẽ đưa lại cho ông Quan 50.000 đồng.

TP.HCM: Chân dung tú bà cầm đầu đường dây mại dâm, nuôi hàng chục 'đào' trả lương mỗi tháng Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 phối hợp Công an phường Phạm Ngũ Lão bắt quả tang đường dây mua bán dâm với hàng chục chân dài được trả lương 30-40 triệu đồng/tháng.

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