Chỉ vì nhắc nhở nhóm 'quái xế' ngưng nẹt pô, bấm còi mà... bị đánh hội đồng đến tử vong.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, vụ việc xảy ra hồi 20h30 13/6/2023 tại bờ đập Quản Hài (giáp ranh địa bàn xã Phúc Thành và Đồng Thành), anh T.V.P. (SN 1991), trú xã Phúc Thành, huyện Yên Thành đang cùng cháu nhỏ đi dạo trên bờ đê. Tại đây, anh P. đã gặp một nhóm 'quái xế' đang nẹt pô, nhấn còi inh ỏi kèm hú hét gây mất trật tự công cộng.

Anh T.V.P. đã có nhã ý nhắc nhở nhóm thanh niên ngưng gây mất trật tự, trong lúc đó hai bên có lời qua tiếng lại một lúc sau, nhóm này gọi thêm người quay trở lại tìm anh P. Tại đây, nhóm này (khoảng 30 người) đánh tới tấp vào anh P., còn người cháu may mắn chạy thoát.

Khu vực đập Quản Hài nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Nghệ An

Dẫn theo thông tin từ Báo Giao thông, Anh P. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến trưa 14/6 đã qua đời.

Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện, Công an xã đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các bước điều tra theo quy định của pháp luật.

Được biết, anh P. chưa lập gia đình, có tiếng hiền lành và chăm chỉ làm ăn.

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