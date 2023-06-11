Bắt giữ nghi phạm trong vụ phi tang xác người phụ nữ trong bao tải ở Hải Phòng

Đời sống 11/06/2023 21:46

Vào tối ngày 11/6, Công an Hải Phòng đã tiến hành bắt giữ nghi can trong vụ án man rợ để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, vào tối ngày 11/6, Công an Hải Phòng đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ án bỏ xác người phụ nữ không mảnh vải che thân vào bao tải nhằm phi tang. Nghi phạm là H.H.T. (43 tuổi, ngụ tại phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), là người sinh sống tại khu vực gần hiện trường vụ án.

Bắt giữ nghi phạm trong vụ phi tang xác người phụ nữ trong bao tải ở Hải Phòng - Ảnh 1
Thi thể chứa trong bao - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, vụ việc xảy ra vào chiều 10/6/2023, người dân ở khu vực chung cư làng Quảng Luận, xã Đa Phúc, quận Dương Kinh, phát hiện hai bao tải màu xanh buộc kín, bên trong ghép lại là một thi thể phụ nữ. Một số nhân chứng cho biết thấy bao tải ở vị trí này từ lúc sáng sớm nhưng lại tưởng là bao rác.

Nạn nhân được xác định là V.H.A., 29 tuổi, quê phường Bắc sơn, quận Kiến An; đã lập gia đình và có 2 con. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được cho vào 2 bao tải dứa. Một bao tải được trùm từ đầu đến phần thân người; bao còn lại trùm từ phần chân đến lưng nạn nhân; 2 đầu bao tải này được buộc lại bằng dây. Xung quanh bao tải dứa đựng thi thể có nhiều vết máu.

Bắt giữ nghi phạm trong vụ phi tang xác người phụ nữ trong bao tải ở Hải Phòng - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người lao động

Nạn nhân lấy chồng tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (cùng TP Hải Phòng), đã có 2 con. Cách đây khoảng 1 năm, vợ chồng chị N. đã ly hôn.

Danh tính thi thể của người phụ nữ bọc trong bao tải ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân tử vong

Danh tính thi thể của người phụ nữ bọc trong bao tải ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân tử vong

Lãnh đạo UBND phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính thi thể bọc trong bao tải trên vỉa hè tại tổ dân phố Quảng Luận trên địa bàn phường vào chiều 10/6.

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